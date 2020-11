Un sentiment fort qui touche les enfants de façon plus ou moins intense, c'est la peur. Celle des fantômes, des araignées, du noir, des monstres... La littérature jeunesse a plusieurs façons d'en parler. En prime : un guide pour les parents.

Un texte de Ève Christian

Titre : Raconte-moi une histoire qui fait peur

Auteurs : Sean Taylor (textes), Jean Jullien (illustrations) et Isabelle Allard (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : L’auteur s’apprête à pondre une histoire drôle. Mais Petit monstre, le personnage principal, veut plutôt être le héros d’une histoire de peur. Il négocie avec l’auteur pour que le niveau de peur dans lequel il vivra son aventure soit ajusté à sa mesure.

Mon avis : Écrit en quelques lignes, cette histoire au personnage principal dominant dans les illustrations saura capter l’attention des tout-petits. Les couleurs (orange, noir, violet et blanc) s’inspirent de l’Halloween pour parler de la peur et des limites qu’on doit s’imposer.

Titre : Le caniche qui avait peur du coiffeur

Auteurs : Marie-Christine Lachance (textes) et Mike Pelland (illustrations)

Éditions : Alaska

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : C’est l’heure de la visite hebdomadaire du grand caniche Claudette chez le coiffeur. Mais contrairement aux autres membres frisés de sa famille, elle refuse d’y aller. Elle a peur du rasoir et invente chaque fois une nouvelle excuse pour éviter de faire couper sa toison, qui ressemble de plus en plus à celle d’un mouton. Elle rencontre un chat qui lui propose une solution pour vaincre ses craintes.

Mon avis : J’ai beaucoup ri en lisant cette histoire, ayant moi-même deux grands caniches qu’on doit tondre quelques fois par année! Le thème de la peur est amené habilement, et la façon de l’apprivoiser aussi. La réalité augmentée est ajoutée à cette collection qui comprend trois titres. Téléchargez l’appli de la maison d’édition, et sept des pages du livre deviennent animées lorsqu’on les survole et présentent chacune une courte chanson entraînante.

Titre : L'étrange peur de Monsieur Pampalon

Auteurs : Louis Émond (textes) et Philippe Béha (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Monsieur Pampalon est tellement bien chez lui qu'il n'est pas sorti depuis très longtemps. En fait, il ne sort pas de sa maison, car il a peur de l'extérieur. Mais un matin, en regardant par sa fenêtre, Monsieur Pampalon voit quelque chose qui changera le cours de sa vie.

Mon avis : Un beau livre, tant pour son texte que ses illustrations! Histoire originale, sujet intéressant, joli choix de mots qui décrivent bien les odeurs, les peurs... La fin est surprenante.

Titre : Le fantôme

Auteures : Nadine Poirier (textes) et Pascale Crête (illustrations)

Éditions : Héritage

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Les parents de Mia et Jayson sortent pour la soirée. Jay croit que, du haut de ses 11 ans, il est assez responsable pour garder sa sœur; mais ses parents préfèrent engager une gardienne pour prendre soin d’eux. Cette soirée sera mémorable, car l’histoire que Zara leur racontera leur donnera la chair de poule!

Mon avis : Dans la collection Mini Frissons, cinq titres d’une centaine de pages avec une police de caractère assez large sont parus à ce jour. Les jeunes férus de suspense et d’histoires aux rebondissements inattendus y trouveront assurément leur bonheur.

La série Les histoires de la gardienne (Le fantôme, Le cimetière, Le grenier, Le Bigfoot) pourraient faire craindre aux lecteurs la prochaine fois qu’ils se feront garder. Si la personne choisie est comme Zara, elle saura leur raconter des histoires qui les feront frissonner de peur! (Pas trop, mais juste assez!)

Titre : Les 50 règles d’or pour aider son enfant à dépasser ses peurs

Auteure : Corinne Roehrig (textes)

Éditions : Larousse

Pour les parents

Résumé : Deux parties composent ce livre : 25 règles d’or pour prévenir les peurs de nos enfants, et 25 autres pour agir en conséquence. Explications de la peur et de l’anxiété, de leur raison d’exister, détection des signaux, exercices ludiques et mots d’encouragement. L’auteure est médecin et thérapeute pour la famille, et ça paraît : le texte est clair et précis.

Mon avis : Le tout petit format de ce livre permet de le glisser dans son sac afin de le consulter à tout moment. On y trouve des pistes de solutions, des conseils et des moyens concrets pour accompagner nos enfants dans leurs peurs (invention d’un trouillomètre, questionnaire pour identifier les monstres, confection d’un attrape-cauchemars, phrases à privilégier dans diverses situations…) Les encadrés et les tableaux parlent en un coup d’œil, et les quelques illustrations colorées rendent le livre bien agréable à consulter. La collection Mini-Larousse propose plusieurs titres.