Les fantômes n'existent pas - tout le monde sait ça. Cependant, ils sont présents dans plusieurs livres jeunesse, et les semaines précédant l'Halloween sont un bon moment pour en parler. Voici nos suggestions.

Un texte de Ève Christian

Oscar le fantôme de André Bouchard (textes et illustrations) chez Saltimbanque. Photo : Gracieuseté - Saltimbanque

Titre : Oscar le fantôme

Auteur : André Bouchard (textes et illustrations)

Éditions : Saltimbanque

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Le baron Oscar de Canterbourg est un fantôme qui vit avec plusieurs autres dans les limbes. Parfois, il traverse dans l’autre monde, au château de Canterbourg, pour s’amuser à hanter les habitants qui ont une peur bleue de lui. Mais une nuit, il se fait prendre à son propre jeu : les enfants des invités du château ne le craignent pas une miette; au contraire, ils jouent avec lui! Ce n’est vraiment pas ce que préfèrent les fantômes…

Mon avis : Un grand album magnifique où la couleur et le noir et blanc jouent un rôle important. Les grands enfants auront plaisir à lire l’histoire aux plus jeunes.

Les bêtises des fantômes de Louise Tondreau-Levert (textes) et Hélène Lavertu (illustrations) chez Dominique et Compagnie Photo : Gracieuseté - Dominique et Compagnie

Titre : Les bêtises des fantômes

Auteurs : Louise Tondreau-Levert (textes) et Hélène Lavertu (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie, collection « À pas de loup – À petits pas »

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Les histoires de la série « Les bêtises » sont narrées par l’aîné de la maison. Avec sa sœur Juju et les petits jumeaux, il se retrouve dans un quotidien un peu farfelu. Cette fois, ils entendent des bruits dans la maison, des miettes de biscuits traînent partout, et leurs chaussettes sont accrochées aux rideaux. C’est assurément la faute des fantômes!

Mon avis : Il s’agit du huitième tome d’une série parfaitement adaptée aux premiers lecteurs qui n’en sont pas à leurs débuts. Parmi les titres, on trouve Les bêtises des enfants, Les bêtises des parents et Les bêtises des enseignants. Écrites en moins de 600 mots, à deux ou trois phrases par page, avec des illustrations colorées, ces histoires font sourire. Un + : le site Internet propose un jeu du pendu aux enfants et du matériel pédagogique pour les enseignants.

Capitaine Static : La maison hantée de Alain M. Bergeron (textes) et Sampar (illustrations) chez Québec-Amérique. Photo : Gracieuseté - Québec-Amérique

Titre : La maison hantée

Auteurs : Alain M. Bergeron (textes) et Sampar (illustrations)

Éditions : Québec Amérique

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Charles Simard (alias Capitaine Static) est en visite scolaire au manoir hanté Spookie de son quartier. Contrairement à plusieurs élèves, il est terrifié par cet endroit. Même chose pour Céleste, qui a peur des fantômes pour une bonne raison : sa propre maison est hantée! À preuve : elle n’a pu remettre son devoir, car le fantôme l’a mangé. Capitaine Static et ses pouvoirs électriques en viendront-ils à bout?

Mon avis : La collection « Capitaine Static » est très attrayante : le texte alterne avec des bandes dessinées qui occupent une partie de plusieurs pages. Les illustrations colorées complètent le texte à merveille. Neuf tomes sont publiés et il y a même une chanson officielle.

L’enquête secrète du fantôme de l’école de Jean-François Sénéchal (textes), Julie Durocher (photos) et Alexandre Lanthier (direction artistique) chez Jules la mouche. Photo : Gracieuseté - Jules et la mouche

Titre : L’enquête secrète du fantôme de l’école

Auteurs : Jean-François Sénéchal (textes), Julie Durocher (photos) et Alexandre Lanthier (direction artistique)

Éditions : Jules la mouche

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Les enquêteurs en herbe Charlot, Filou, Lili et Zac doivent retrouver le yoyo que Lili a perdu. Il a une grande valeur, car l’oncle de la jeune fille l’a gagné lors d’une importante compétition. Le fameux fantôme de l’école se manifesterait-il à nouveau? D’ailleurs, qui est-il? L’entraide entre les membres du quatuor, l’imagination et l’esprit de déduction seront des atouts clés pour élucider le mystère.

Mon avis : Des photos réalisées à Verdun et à Saint-Henri, quartiers familiers des acteurs principaux, illustrent ce livre. La complicité des élèves et du personnel de l’École Notre-Dame-de-Lourdes a été essentielle pour ajouter une bonne part de réalisme au cœur de la fiction. Il s’agit du troisième tome de la collection « Enquêteurs de la ruelle » dont le premier, L’enquête secrète de la ruelle, lauréat du prix Philippe-Béha (2017), a aussi été en nomination au Prix jeunesse des libraires du Québec (2017).

Sous le cimetière de Laura Terry (textes) et France Gladu (traduction) chez Scholastic Photo : Gracieuseté - Scholastic

Titre : Sous le cimetière

Auteures : Laura Terry (textes) et France Gladu (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Deux sœurs orphelines entrent dans un pensionnat situé à proximité d’un cimetière. Par hasard, elles découvrent qu’il se passe, sous ce jardin de pierres tombales, des activités plutôt particulières et dangereuses. C’est aussi le repaire de fantômes assez effrayants, sauf pour un : Petit fantôme…

Mon avis : Cet épais roman, en bande dessinée, plaira aux lecteurs moins adeptes des longs textes. Même si je ne suis pas une amoureuse des BD, celle-ci m’a plu. Elle est aérée – elle compte au plus six cases par page et les phylactères sont agréables à lire. Dans cette histoire aux saveurs de Frankenstein, on y parle d’intimidation, de fratrie et d’estime de soi.

Prémonitions de Rhéa Dufresne (textes) chez Bayard Photo : Gracieuseté - Bayard

Titre : Prémonitions

Auteure : Rhéa Dufresne (textes)

Éditions : Bayard

Pour les lecteurs à partir de : 10 ans

Résumé : Clara et Vincent, deux amis adolescents, sont heureux d’accompagner leurs pères en voyage d’affaires à Stockholm. Mais pour Clara, c’est aussi un voyage intérieur. Elle trouvera une explication à ces retours en arrière, prémonitions et forts sentiments de déjà-vu qui l’habitent depuis sa tendre enfance…

Mon avis : Un des 10 titres de la collection « Zèbre » conçue pour plaire aux jeunes qui ont peine à devenir des lecteurs assidus. Et ça marche, car j’ai été prise au jeu : j’ai ouvert le livre pour découvrir les premières pages et je ne l’ai posé qu’après en avoir lu tout le contenu tellement il était captivant!