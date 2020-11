Mon enfant, comme pour tous les parents, c'est mon petit trésor et... comment je dirais bien ça? Je déteste quand on touche à mon trésor!

Un texte de Simon Laroche

Cette semaine, je marchais dans la rue avec ma fille de presque 2 ans, et un homme s’est approché :

« Petite, donne-moi la main! »

Je dis ça je dis rien, mais il me semble qu’il aurait pu commencer sa phrase par un « bonjour » et utiliser le bon vieux « s’il vous plaît » qui a fait ses preuves.

« - Non, qu’elle lui a dit.

- Allez donne-moi la main.

- Non! »

Là, il y a eu un petit malaise… Le grand monsieur est resté planté devant nous en attendant que ma fille, comme par magie, change d’idée. Je ne suis pas un spécialiste du langage non verbal, mais un enfant qui se cache derrière son père, c’est rarement parce qu’il a beaucoup de plaisir.

« Hum, Lélé, t’es pas obligée de lui donner la main si tu veux pas. Bonne journée Monsieur. »

Il a eu l’air fâché, presque insulté.

Eille, elle a dit non! Je ne l’ai pas dit pour elle, elle l’a verbalisé. Elle ne connaît pas des milliers de mots, ma fille, mais elle a choisi celui-là. Un mot court qu’on doit respecter. J’ai poursuivi mon chemin en lui jasant de consentement, ce à quoi elle m’a répondu « canard », mais bon, la graine est plantée, et comme parent, je crois qu’on se doit de la cultiver quotidiennement jusqu’à ce que la notion de consentement éclose.

Quand ma fille était plus jeune, une vieille dame a (littéralement) plongé dans sa poussette pour lui donner un bec sur la tête. Ma petite voix intérieure s’est exclamée : « T’es qui toé pour bécoter ma fille? »

Je comprends que c’était un geste affectueux, plein d’amour, mais une tache de rouge à lèvres (d’une étrangère!) sur la fontanelle de mon poupon, ça vient me chercher. J’ai eu envie de lui répondre ce que ma mère m’a toujours dit lorsque nous étions dans un magasin avec des bébelles chères : « On regarde avec les yeux… et on ne touche pas! »

Entre vous et moi, si la dame m’avait demandé la permission, je lui aurais dit non.

Et quand c’est non, c’est non.

P.-S. Sachez toutefois que je ne dis jamais non à un sourire ou aux grimaces que vous faites à ma fille lorsque vous croyez que je ne vous vois pas!

