Certains enfants sont aux prises avec un ou plusieurs tics nerveux. Certains se rongent les ongles ou se font craquer les doigts dès leur plus jeune âge, et continuent de le faire à l'adolescence. Pour d'autres, cette manie disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Pourquoi certains enfants sont-ils susceptibles de développer des tics nerveux? Comment ces tics apparaissent-ils, et que faire pour aider les enfants à s'en défaire? Lisez l'article pour le découvrir.

Qu’est-ce qu’un tic?

Les tics sont des mouvements compulsifs semi-contrôlés. Ils se manifestent sous différentes formes : se ronger les ongles, jouer avec son visage, émettre des sons, mordre l’intérieur de ses joues, s’arracher les cheveux ou se faire craquer les doigts.

Les tics sont généralement causés par un surplus de pression ou une frustration, de telle sorte que si on fait disparaître un tic sans en trouver la cause, il peut revenir sous une autre forme. Malgré ce que pourrait laisser croire le terme « tics nerveux », les gens qui ont des tics ne sont pas nécessairement plus nerveux que les autres. Ces tics affectent de 12 % à 24 % de la population d’âge scolaire et surviennent surtout chez les enfants de plus de 7 ans.

Dans de rares cas, certains tics peuvent être le symptôme d’une maladie neurologique telle que le syndrome de la Tourette.

Qu’est-ce qui cause les tics?

Chez les enfants, de nombreux éléments comme le stress, la fatigue, la nervosité ou l’ennui peuvent déclencher les tics. Ces derniers peuvent être liés à des événements spécifiques2 comme la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, un décès ou une séparation des parents. Mais ils peuvent aussi être causés par un besoin de bouger ou d’extérioriser ses émotions. Un enfant très actif qui doit rester assis ou se tenir calme pour montrer l’exemple à ses frères et sœurs pourrait par exemple développer des tics.

Finalement, tout enfant qui ressent beaucoup de pression parce qu’il doit réussir dans une activité artistique ou un sport pourrait aussi en développer.

Ces tics m’agacent!

Quand on constate que son enfant se ronge les ongles constamment, qu’il fait de petits bruits à la bibliothèque ou qu’il craque ses doigts au cinéma, on peut être tenté de lui dire d’arrêter, mais les spécialistes le déconseillent.

En effet, parler de ce tic gênant en public ou demander à l’enfant d’arrêter de faire quelque chose d’automatique qui le détend peut l’angoisser davantage, lui qui a peut-être déjà du mal à gérer la pression. Il est donc préférable d’éviter de lui faire des remarques ou des reproches.

Que faire alors?

Puisque ce sont des facteurs extérieurs qui causent les tics chez les enfants, il est inutile de faire usage de discipline ou d’autres stratégies pour le convaincre d’arrêter. Même les solutions qui fonctionnent chez les adultes peuvent n’avoir aucun effet chez les enfants. Par exemple, certains enfants s’habituent au goût du produit amer destiné à les empêcher de se ronger les ongles, plutôt que d’arrêter. Tant que la cause n’est pas trouvée, il continuera de les ronger.

Certains médecins suggèrent d’ignorer carrément les tics et d’attendre qu’ils disparaissent d’eux-mêmes pendant l’adolescence. Si vous voulez quand même intervenir, tâchez de le faire avec délicatesse.

Parlez subtilement à votre enfant et tentez de trouver ce qui peut avoir changé dans sa vie, à moins qu’il s’agisse de quelque chose d’évident comme l’entrée à la maternelle ou un déménagement.

Au quotidien, vous pouvez aussi établir un moment pour qu’il vous raconte sa journée, pendant le souper, par exemple, ou avant l’heure du coucher. Essayez aussi de le féliciter davantage quand il réussit et de dédramatiser les défaites. Finalement, évitez de trop parler du sport ou de la discipline qu’il pratique en activité parascolaire, et apprenez-lui à se détendre. Si ces stratégies ne parviennent pas à venir à bout des tics, elles vous auront au moins permis d’établir une bonne communication et de mieux comprendre votre enfant.

Quand s’inquiéter?

En général, les tics disparaissent tout naturellement dès que leur cause disparaît ou que l’enfant apprend à mieux gérer la pression. Toutefois, sachez qu’un tic qui dure plus d’un an risque de devenir chronique et que certains autres facteurs doivent vous pousser à consulter.

En effet, si les tics prennent de l’ampleur ou causent d’autres troubles (dentaires, cutanés, etc.), s’ils sont accompagnés d’un trouble d’attention ou s’ils nuisent à l’estime de l’enfant, n’hésitez pas à en parler à un pédiatre ou à un psychologue. Ce dernier pourra discuter avec votre enfant ou vous donner des astuces.