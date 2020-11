Comment occuper les dimanches en famille de belle façon? Le Théâtre Outremont propose deux spectacles à caractère théâtral et musical conçus pour les petits.

Un texte de Ève Christian

Où : Théâtre Outremont, 1248, avenue Bernard Ouest, Montréal

Pour qui : 3 ans et plus

Quoi : L’écureuil a volé mes bobettes

Quand : dimanche 21 octobre à 11 h

Description : Étendre ses bobettes sur la corde à linge est toute une aventure pour Sylvie; un écureuil plein de malice s’amuse à les lui dérober! Comment la jeune fille réussira-t-elle à les récupérer?

Prix : 15 $ pour les enfants et les adultes(gratuit pour le troisième enfant de la famille).

Détails : Un spectacle sans mot, mais avec musique, où la comédienne utilise plusieurs objets du quotidien ainsi que des marionnettes pour transporter les jeunes dans son histoire. Le spectacle d’une durée de 35 minutes est parfait pour les plus petits. Voici un extrait.

La marmite ensorcelée Photo : Théâtre Outremont/Antoine Saito

Quoi : La marmite ensorcelée

Quand : dimanche 28 octobre à 11 h

Description : La sorcière Oups-Patatras est gentille et ne fait peur à personne; tant et tellement qu’elle ne gagne jamais le concours Ça fait peur, auquel participe ses consœurs. Cette fois, elle a bien l’intention de se faire respecter des plus méchantes sorcières. Pour ce faire, elle concoctera une potion sonore si puissante qu’elle fera danser les squelettes et ricaner les fantômes!

Détails : À trois jours de l’Halloween, ce spectacle de 45 minutes séduira les petits et les plongera dans l’atmosphère de cette fête qu’ils adorent. Ces derniers seront mis à contribution pour aider la comédienne musicienne à réussir cette potion où défileront divers genres de musique. En plus de sa voix, elle utilise différents instruments à percussion.

Prix : prix unique de 10 $ (enfants et adultes)