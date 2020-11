Voici quelques propositions en littérature jeunesse pour souligner cette fête adorée par les enfants, petits et grands!

Un texte de Ève Christian

L’Halloween de Petit Gribouillis! de Sylvie Roberge (textes) et Yves Dumont (illustrations) chez Dominique et Compagnie Photo : Dominique et compagnie

Titre : L’Halloween de Petit Gribouillis!

Auteurs : Sylvie Roberge (textes) et Yves Dumont (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les lecteurs à partir de : 3 ans

Résumé : La famille de Petit Gribouillis se déguise en potirons pour passer de maison en maison afin de récolter des bonbons.

Mon avis : La collection « À pas de souris », nouvellement rééditée, comprend, entre autres, sept titres dans la série Gribouillis. Chacun traite du quotidien des petits et utilise un mot thématique plusieurs fois par livre, permettant à l’enfant de le reconnaître. Une initiation à la lecture.

Un + : Les petits peuvent écouter l’histoire lue par l’auteure à partir du site Internet de la maison d’édition.

L’Halloween de Chloé de Chloé Varin (textes) et Orbie (illustrations) chez Fonfon Photo : Éditions Fonfon

Titre : L’Halloween de Chloé

Auteures : Chloé Varin (textes) et Orbie (illustrations)

Éditions : Fonfon

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Chloé aime tellement l’Halloween qu’elle voudrait que cette fête se répète tous les jours. Vraiment?

Mon avis : Histoire humoristique écrite en une centaine de mots seulement, à raison d’une phrase par page et avec une structure répétitive qui plaira aux premiers lecteurs. Les illustrations complètent le texte. Quatre titres sont parus dans cette série des Chloé.

Des bonbons dans le ciel de Martine Latulippe (textes) et Fabrice Boulanger (illustrations) chez Foulire, série Emma et Jacob Photo : Éditions Foulire

Titre : Des bonbons dans le ciel

Auteurs : Martine Latulippe (textes) et Fabrice Boulanger (illustrations)

Éditions : Foulire, série Emma et Jacob ()

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Le grand-père de Jacob et Emma raconte que quand il était petit, il montait sur le dos d’un oiseau pour ramasser des bonbons dans les nids haut perchés les jours d’Halloween… Une fois ses petits-enfants émerveillés par cette histoire farfelue, il revient à la réalité en expliquant comment il célébrait réellement cette fête « dans son temps ». Les illustrations deviennent alors sépia.

Mon avis : La série Emma et Jacob comprend dix titres dans lesquels est souligné un événement ou une fête en mettant en parallèle le quotidien de deux époques : celle d’un grand-père (plein d’imagination) et celle de ses petits-enfants. Les textes mélangent la narration et le dialogue et sont accompagnés d’illustrations abondantes et bien colorées. Ces livres amuseront les jeunes lecteurs.

Un + : L’auteure explique que l’Halloween a bien changé au fil des années

Une tonne et demie de bonbons de Louis Émond (textes) et Élizabeth Eudes-Pascal (illustrations) chez Soulières Photo : Éditions Soulières

Titre : Une tonne et demie de bonbons

Auteurs : Louis Émond (textes) et Élizabeth Eudes-Pascal (illustrations)

Éditions : Soulières

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : C'est la dernière chasse aux bonbons d'Halloween pour les rois du moindre effort que sont Xavier, Félix, Jérémy et Tristan, et ils tiennent à ce que leur récolte soit mémorable! Justement, une dame vivant au sommet d'une haute montagne et chez qui jamais personne ne va le soir du 31 octobre a déclaré qu'elle donnerait tous ses bonbons à quiconque se présenterait à sa porte cette année. Il reste donc deux mois aux garçons pour s’entraîner afin de se rendre là-haut, à vélo, et toucher le gros lot.

Mon avis : Par cette histoire simple, sans fantasmagorie ni surnaturel, l’auteur renouvelle le thème de la cueillette de bonbons, un soir d'Halloween. L'humour est au rendez-vous, et les revirements de situations se multiplient, mais la réussite de ce roman vient surtout de la vraie nature du « trésor » que les quatre jeunes trouveront finalement.

Prisonniers du gym de Mathieu Fortin (textes) chez Bayard jeunesse Canada Photo : Bayard Jeunesse

Titre : Prisonniers du gym

Auteur : Mathieu Fortin (textes)

Éditions : Bayard jeunesse Canada

Pour les lecteurs à partir de : 10 ans

Résumé : En fin d’après-midi, un 31 octobre, Elliott revient chez lui comptant rejoindre son frère, sa sœur et leurs parents afin de se préparer à célébrer Halloween tous ensemble. Mais la maison est vide; il trouve une note de sa mère : ils sont au gym et reviendront à 17 h pour souper. Il s’y rend donc pour découvrir qu’il semble hanté et que sa famille en est prisonnière!

Mon avis : La collection « Zèbre », qui comprend actuellement 10 titres, s’adresse aux jeunes qui ont de la difficulté à inclure la lecture dans leur quotidien. La présentation du texte est aérée, et plusieurs éléments visuels sont ajoutés, complétant le texte et allégeant la lecture.