Si vos matins en famille, avant de partir pour l'école et le boulot, sont compliqués et deviennent une source de stress, essayez ces quatre trucs pour les alléger.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Se lever de 5 à 15 minutes plus tôt que les enfants. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur vous d’abord. Au réveil de la maisonnée, vous vous sentirez moins bousculé. Et votre humeur n’en sera que meilleure!

2. Établir une routine permet aux enfants de savoir ce qu’ils ont à faire. Dressez une liste ou utilisez des pictogrammes pour les plus jeunes qui ne savent pas lire. Même s’il faut les superviser un peu au début, vous les responsabilisez en agissant ainsi. Insérez un rituel apaisant et réconfortant dans votre routine : fredonnez votre chanson préférée tous ensemble, allumez une bougie, etc.

3. Presque prêts dès le réveil! L’idée est d’éviter d’encombrer ces précieuses minutes. Par exemple, évitez les douches matinales. Si toute la famille est propre au moment d’aller au lit, vous vous épargnez des soucis au petit matin. D’autres gestes peuvent être faits la veille : préparer les lunchs et le sac d’école, sortir les vêtements, etc. Et, pourquoi pas, demandez à un de vos enfants de dresser la table pour le petit-déjeuner (napperons, ustensiles, aliments non périssables, etc.) la veille, avant qu’il aille au lit.

4. Miser sur le calme et la bonne humeur. Le bruit peut influencer le niveau de stress et obscurcir l’humeur familiale. Si vous êtes toujours à la course ou en train de répéter, et que le ton et le stress montent, faites un test : fermez la radio et la télévision. Commencez vos matins dans une ambiance plus douce. De plus, le matin n’est peut-être pas le moment de régler des trucs qui peuvent attendre. Oui, la chambre de fiston est en désordre, mais vous lui en parlerez au retour si vous savez que la discussion va tourner en prise de bec. Alléger la routine, c’est aussi alléger l’ambiance.

