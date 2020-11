Il y a présentement une mode qui me dérange au Québec. Et non, je ne parle pas du retour en force du sac-banane, mais des parents à bout de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Un texte de Simon Laroche

Je comprends l’idée de vouloir ventiler, rigoler, dédramatiser en racontant les moins bons côtés de sa vie familiale, mais comme on dit, la modération a bien meilleur goût.

L’image du parent parfait qui régnait autrefois sur Pinterest et Instagram est détruite depuis bien longtemps… Me semble qu’on pourrait arrêter de mettre la hache dedans à grands coups de « J’suis tanné de faire des lunchs! » « Maudites rencontres de parents! » « Enfin, mon enfant dort, donnez-moi un verre de vin que je décompresse! #VINO #OnEstTousPareils »

À quoi est-ce qu'ils s’attendaient, ces parents-là? Y’a personne qui leur a dit qu’avoir un enfant, ça pouvait être épuisant? Je veux dire... c’est un enfant qu’ils ont fait, pas un voyage à Cayo Coco, ça se peut qu’ils soient fatigués.

Personnellement, je trouve ça extrêmement racoleur de transformer ses enfants en usines à mentions « J’aime ». Les ridiculiser sur les réseaux sociaux, même si c’est fait avec amour, ça me fâche. On oublie parfois que ce qu’on publie en ligne y restera, et je remercie Mark Zuckerberg de ne pas avoir inventé Facebook au temps de mes parents.

On dirait que je ne triperais pas si on pouvait y trouver des photos de moi, en couche et en larmes, avec un commentaire du genre : « Encore une crise pour mon petit monstre qui ne fait pas ses nuits! Vivement qu’il dorme pour que j’ouvre enfin une bouteille de vin! »

Pourtant, je ris chaque fois que mes parents me racontent ce genre d’histoire, mais j’aurais été déçu de voir qu’ils les ont racontées à leurs 100 000 abonnés à l’âge où je n’en avais pas conscience.

J’ai souvent une pensée pour les gens infertiles (ou qui attendent indéfiniment de pouvoir adopter) qui caressent le rêve d’être parent et qui lisent ce genre de publications.

Être parent, c’est parfois difficile, mais tant qu’à fesser collectivement sur le même clou, on pourrait peut-être se rappeler que c’est beau?

Du même auteur

Papa sans filtre : 5 bonnes raisons d’avoir un bébé

Papa sans filtre : 5 choses à ne pas dire à un nouveau parent

Papa sans filtre : 10 constatations que j’ai faites depuis que ma fille mange

Papa sans filtre : le manque de sommeil