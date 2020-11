Dans moins d'une semaine, les Canadiens de plus de 18 ans pourront consommer du cannabis en toute légalité. L'âge réglementaire n'empêchera toutefois pas les jeunes de s'y intéresser, et ce, même avant l'adolescence.

Un texte de Laurence Godcharles

Bien que de nombreux parents se montrent rébarbatifs quant à sa consommation, plusieurs experts manifestent l’importance de la discussion ouverte, positive et surtout sans jugement avec l’enfant.



Puisqu’il peut parfois s’avérer ardu d’échanger avec un ado, et encore plus lorsqu’il est question de sujets délicats, voici quelques astuces pour favoriser le dialogue. Contrairement à ce que certains pensent, même à cet âge, l’influence parentale joue un rôle capital dans sa prise de décision.

1- S’informer

Les parents doivent s'informer sur les multiples facettes du cannabis avant d'en parler à leur enfant. Photo : Getty Images/lechatnoir

L’adolescent qui consomme de la marijuana a une chance sur six de développer une dépendance, selon l’organisme canadien Jeunesse sans drogue. Il y a donc des risques qui y sont associés. Les gouvernements du Canada et du Québec, tout comme de multiples médecins, s’entendent pour dire que la consommation précoce et régulière de cette substance peut entraîner des problèmes psychotiques en plus de nuire aux capacités cognitives.



Il ne faut cependant pas en faire tout un plat. Le fameux « pot » n’occasionne pas de décès ni de handicap, à moins qu’une personne sous son influence prenne le volant, par exemple. Bon nombre de gens en consomment à des fins récréatives, et cela ne nuit pas à leur quotidien. Le cannabis crée un sentiment euphorique, augmente les perceptions sensorielles et favorise la socialisation.



En se renseignant au préalable sur les multiples facettes du cannabis, telles que sa composition, ses différentes appellations, ses risques et même ses bons côtés, les parents renforceront la crédibilité de leur discours auprès de leur enfant. Il vaut mieux adopter une attitude objective et éviter un ton alarmiste, sans pour autant banaliser les sujets de la discussion.

2- Faire une introspection

L’une des questions qui brûlent à tout coup les lèvres des enfants vise à savoir si leurs parents ont déjà consommé du cannabis. Plusieurs experts conviennent que, peu importe le passé, il est préférable de ne pas leur mentir. L’honnêteté souligne l’ouverture de l’adulte et favorise un climat de confiance entre les deux parties.



Dans l’éventualité où un parent aurait autrefois fumé de la marijuana, il peut mettre de l’avant ses mauvaises expériences ou celles de ses amis­. Il semble également approprié d’indiquer qu’il a encouru des risques et que personne ne se trouve à l’abri des dangers.



Si le parent en consomme toujours, il apparaît néanmoins essentiel qu’il fasse le point sur ce comportement­. Pourquoi est-ce que j’en consomme? À quelle fréquence? Quelle quantité? L’usage de marijuana, spécialement devant l’enfant, entache la crédibilité du parent. Si le parent fait un constat regrettable de sa consommation, il devrait demander de l’aide.

3- Choisir le bon moment

Il est important de choisir un moment propice à la discussion. Photo : getty images/istockphoto/kali9

D’abord, les grandes personnes ne devraient pas transformer cette conversation en moment lourd. Les formules telles que « maman ou papa doit te parler après l’école » sont à éviter. Elles suggèrent un ton trop formel, contraire à l’ouverture et à la confidence. Se mettre dans la peau de l’adolescent se présente comme un incontournable. Personne à cet âge n’a envie de discuter de drogue avec ses parents. Pourquoi ne pas rendre cet incontournable agréable ou, du moins, moins malaisant?



La légalisation imminente du cannabis constitue une belle porte d’entrée en la matière. Pour encourager le dialogue, l’adulte peut, par exemple, demander l’avis de son enfant sur cette nouvelle loi. En l’absence de réceptivité, l’interroger sur les habitudes de ses amis est une bonne solution de rechange.



Tant que l’atmosphère est calme et intimiste, la discussion sera possible.

4- Ne pas sermonner

Les parents devraient tenter de rester calme même s'ils apprennent que leur enfant consomme du cannabis. Photo : getty images/istockphoto/Highwaystarz-Photography

À la lueur de l’échange, les parents apprendront possiblement que leurs enfants consomment ou ont déjà consommé de la marijuana. Puisque cette substance peut nuire à leur développement, notamment sur le plan cognitif, un suivi régulier avec eux se révèle primordial. Le fait de les sermonner sur un ton paternaliste pourrait inévitablement les mener à se replier sur eux-mêmes. Les adultes devraient plutôt démontrer à leurs enfants qu’ils ont leur santé à cœur et qu’ils souhaitent assurer leur bien-être.

5- Adapter son discours selon l'âge

Bien évidemment, on ne parle pas de la consommation de cannabis de façon similaire à un enfant du primaire qu'à un élève de 15-16 ans. En bas âge, il semble préférable d'axer la discussion sur les risques liés à la marijuana. Selon Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances, plus ce dernier vieilli, plus il apparaît important de faire preuve d'ouverture. En entrevue à la Première chaîne d'ICI Radio-Canada, il suggère d' agir « sur » l'enfant lorsqu'il est poupon, « pour » quand il est enfant, « avec » à l'adolescence pour éventuellement le « laisser » agir.



Il n’existe pas de formule magique pour obtenir le dialogue parfait. L’important, c’est que les parents fassent de leur mieux et qu’ils encouragent leurs enfants à réfléchir sur la question. Quelques organismes, notamment Jeunesse sans drogue Canada, offrent des conseils détaillés et pertinents pour mener cet échange dans le meilleur contexte possible. L'émission Le monde est petit, diffusée sur ICI Radio-Canada Télé, a créé une capsule explicative destinée aux 8-10 ans qui peut être un excellent point de départ pour entamer un échange. Mais déjà, le fait de prendre le temps de lire ce texte est un pas dans la bonne direction!

À propos du cannabis et des jeunes : Un adolescent sur cinq au Canada, âgé de 15 à 19 ans, a consommé du cannabis dans la dernière année

Les adolescents canadiens consomment deux fois plus de marijuana que les adultes au pays.

En 2016, une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé sur 40 pays a indiqué que le Canada était le deuxième pays où les adolescents âgés de 15 ans consommaient le plus de cannabis.

En 2013, 77 % des élèves du secondaire n'avaient jamais consommé de la marijuana. *

Le cortex préfontal de l'humain, qui contrôle son raisonnement et ses impulsions, n'atteint pas sa pleine maturité avant l'âge de 25 ans. Sources : Jeunesse sans drogue Canada / *Enquête sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire

