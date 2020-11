Il veut tout contrôler, les gens comme son environnement. Il ne supporte pas qu'on lui dise non ou qu'on lui dicte sa conduite. Son comportement n'est pas lié simplement à un trait de caractère; il peut être aussi signe d'une grande souffrance

Votre enfant, même s’il est haut comme trois pommes, sait se faire entendre et comprendre. Tout le monde s’entend pour dire qu’il s’exprime très bien « pour son âge ». Il a une énergie inépuisable et lorsqu’il argumente, il le fait avec force et vigueur, et parfois même violemment. Bref, il ne lâche pas facilement le morceau et d’une manière ou d’une autre, il finit toujours par imposer sa volonté. Avec ses amis, c’est lui qui dirige les jeux et dicte les règles. Même les adultes ne sont pas épargnés, puisqu’il entre souvent en conflit avec ceux-ci et tente de les organiser.

Manque de confiance et d’estime de soi, problème de l’attachement, et difficultés familiales ne sont que quelques-uns des problèmes qui peuvent être à la source d’un comportement hyper contrôlant.

Problème d’attachement

Le trouble de l’attachement peut être à la source de comportements contrôlant et se présente sous deux formes : contrôlant punitif ou contrôlant non punitif.

L’enfant qui exerce un contrôle punitif cherchera à capter l’attention de ses parents (ou de l’adulte) de manière plutôt négative. Crises, manipulation et humiliation ne sont que quelques-unes des stratégies qu’il adoptera.

Quant au petit qui veut tout contrôler de manière dite non-punitive, il décide de l’agenda de tous, dirige les jeux et donne son approbation à tout, même lorsqu’elle n’est pas sollicitée. Bref, c’est un gentil organisateur. Mais attention, il n’en demeure pas moins que ses actions ont pour but de tout gérer.

Une faible estime de soi

Le manque d’estime de soi est aussi l’un des éléments majeurs à la source d’un comportement contrôlant. Lorsque l’enfant se sent impuissant, incompétent ou frustré, il se met à tout contrôler et à donner des ordres.

En somme, c’est parce qu’il veut se sécuriser et apaiser son anxiété que l’enfant tente de tout contrôler. Afin de désamorcer ce comportement négatif, les adultes n’ont d’autres choix que d’essayer de renforcer le sentiment de sécurité affective et d’aider l’enfant à acquérir une estime de soi adéquate.

Renverser la vapeur

Afin d’aider les enfants à retrouver un attachement sain, une thérapie parent-enfant est suggérée. Des interventions chaleureuses et une approche réceptive envers l’enfant peuvent aussi mener à un attachement sécurisant.

Des trucs

Afin d’aider l’enfant à acquérir une meilleure estime de soi, plusieurs petites interventions parentales peuvent faire une grande différence. Voici quelques exemples.

Rehausser l’estime de votre enfant

Encouragez-le! Dites-lui qu’il est bon et que vous avez confiance en lui.

Apprenez-lui à être fier de ses accomplissements. Par exemple, accrochez ses dessins sur le frigo.

Félicitez-le! Lorsqu’il fait de bons coups, ne les passez pas sous silence.

Tout le monde a le droit à l’erreur. Apprenez-lui qu’il a le droit de se tromper et que ce n’est pas la fin du monde.

N’ayez pas des attentes trop et traitez votre enfant avec respect.

Face à un enfant contrôlant, il faut intervenir et non réagir. Souvenez-vous qu’il souffre et expliquez-lui pourquoi son comportement est dérangeant. Aidez-le à trouver des stratégies pour l’aider à corriger ses agissements mais surtout à retrouver un attachement sain et une bonne estime de soi.

