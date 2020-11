L'automne est arrivé. Quel bon prétexte pour expliquer, simplement, le phénomène de saisons. Je suggère aussi un herbier qui occupera vos jeunes pendant l'automne et aussi à longueur d'année.

Un texte de Ève Christian

Les quatre saisons de Pascale Hédelin (textes), Baptiste Amsallem et Sandrine Thommen (illustrations) chez Milan Photo : Radio-Canada

Titre : Les quatre saisons

Auteurs : Pascale Hédelin (textes), Baptiste Amsallem et Sandrine Thommen (illustrations)

Éditions : Milan

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Qu’est-ce qu’une saison? C’est le temps qui change : les arbres qui bourgeonnent, le soleil qui brille plus haut dans le ciel, les animaux qui se préparent à hiberner ou la neige qui tombe. C’est aussi les fruits et légumes qu’on cueille ou les virus qui nous donnent le rhume.

Mon avis : Parfait pour expliquer les saisons aux plus petits puisqu’il fait appel à leur quotidien. Présenté scientifiquement, mais de façon ludique en raison des jeux : contes, « cherche et trouve », bricolages, imagiers avec de nouveaux mots, et recette de croustade aux petits fruits facile et excellente. Bien illustré avec un mélange de photos et de dessins.

Le livre des saisons de Sylvie Coucharrière (textes) et Hervé Le Goff (illustrations) chez Père Castor Photo : Radio-Canada

Titre : Le livre des saisons

Auteurs : Sylvie Coucharrière (textes) et Hervé Le Goff (illustrations)

Éditions : Père Castor

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : En suivant le quotidien d’un garçonnet tout au long de l’année, les petits comprennent que chacune des saisons a ses particularités et que les animaux et les hommes doivent adapter leurs actions à chacune d’elles.

Mon avis : Excellente mise en contexte pour cet ouvrage documentaire qui détaille les changements saisonniers de la nature (feuilles qui poussent, rougissent et tombent), les diverses conditions météo (giboulées, neige, verglas…), les vêtements, etc. Les petits s’amuseront avec les plus grands à cuisiner une croustade aux pommes. Miam!

Tricoté comme l’automne, Ange comme hiver, Peinture comme printemps, Sans manches comme l’été Photo : Radio-Canada

Titre : Tricoté comme l’automne, Ange comme hiver, Peinture comme printemps, Sans manches comme l’été

Auteurs : Jennifer Couëlle (textes) et différents illustrateurs selon le tome : Ninon Pelletier, Paule Trudel, Yves Dumont et France Cormier

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Ces quatre petits livres mettent en valeur les beaux côtés des quatre saisons : les sauts dans les feuilles colorées, les formes d’ange dessinées sur la neige, les tendres couleurs de la nature et les pieds qui s’en donnent à cœur joie pendant l’été, sur les pédales d’un vélo, sur le sable ou dans l’eau.

Mon avis : Jolie collection qui convient aux premiers lecteurs; les phrases brèves de chacune des pages sont réunies sous la forme d’un poème à la fin du livre. Les illustrations colorées complètent bien chacune des histoires.

L'herbier des feuilles de Nicole Bustarret (textes) et Laurence Bar (illustrations) chez Milan . Photo : Radio-Canada

Titre : L'herbier des feuilles

Auteures : Nicole Bustarret (textes) et Laurence Bar (illustrations)

Éditions : Milan

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Les enfants adorent ramasser des feuilles. Ce livre leur permet de les collectionner tout en les identifiant. On y retrouve aussi des informations sur les arbres desquels elles proviennent.

Mon avis : Divisé en trois parties, cet herbier est un excellent guide pour commencer une collection de feuilles.

La première partie explique les étapes pour réaliser un herbier adéquatement : cueillette, séchage, collage et conseils pour bien observer.

La deuxième jette un regard particulier sur les feuilles de 31 espèces de végétaux (chêne, fougère, lierre, romarin, mélèze, etc.) : description des feuilles et des arbres et pages blanches pour y mettre les feuilles sous presse entre les deux cartons fournis dans le livre.

La dernière section, sans texte, permet d’y apposer les feuilles qui ne feraient pas partie des espèces présentées dans l’herbier.