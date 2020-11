Le milieu de l'éducation traverse actuellement une période difficile dans la province. À Montréal seulement, une cinquantaine de postes d'enseignants restaient à pourvoir au moment de la rentrée scolaire. Selon la Fédération des commissions scolaires du Québec, la dévalorisation du métier se trouve au cœur du problème. Bonne nouvelle pour les parents : ils pourraient faire partie de la solution.

Un texte de Laurence Godcharles

Josée Gosselin enseigne auprès d’élèves du primaire depuis près de 25 ans. Au cours de sa carrière, elle a rencontré plusieurs centaines de parents. D’après son expérience, la grande majorité d’entre eux démontrent une attitude collaborative avec le corps professoral.



Cela étant dit, il arrive que des mères et des pères remettent en question ses compétences. « On ne me fait pas toujours confiance. », avoue-t-elle. Occasionnellement, des parents contestent ses décisions autant sur le plan de la discipline que des apprentissages scolaires.



À son avis, il apparaît normal que les enseignants ainsi que les adultes responsables ne partagent pas à tout coup les mêmes points de vue. Elle estime cependant qu’il vaudrait mieux travailler de concert, et ce, en tout temps.

Dans le cas où un différend entre adultes survient, elle conseille fortement aux parents de ne pas en glisser un mot à l’enfant. Selon elle, on évite ainsi d’entacher la crédibilité du professeur. Écrire une note dans l’agenda de l’élève serait donc à éviter. À l’inverse, l’appel ou le courriel apparaissent comme de meilleures solutions.



« J’aime bien comparer la relation entre parents et professeurs avec celle que partage un couple. Par exemple, si maman dit "­non", il est préférable que papa dise "non" également. Pour maintenir la crédibilité de chacun, il faut s’entendre », estime Josée Gosselin. En revanche, cela n’exclut pas l’importance de la communication. Devant un désaccord, il lui semble inévitable d’en discuter avec politesse et de trouver un point d’entente.



Moderniser la communication



Afin de favoriser la communication entre adultes, certaines écoles ont modernisé les échanges. Groupes Facebook, systèmes de messagerie instantanée, courriels, coups de fil, agenda de l’élève : plusieurs institutions scolaires proposent de nombreux outils pour améliorer les correspondances. « De façon générale, c’est très apprécié par les parents », mentionne Audrey Pelchat, professeure en 5e et 6e du primaire à la Commission scolaire du Lac-Abitibi.



L’ensemble des professeures rencontrées estiment que malgré les multiples ressources offertes, des parents ne prennent toujours pas la peine de se renseigner auprès d’elles avant de tirer des conclusions sur leur enseignement.



À titre d’exemple, Josée Gosselin relate qu’un adulte s’est déjà plaint d’une sanction qu’elle aurait injustement accordée à son enfant. « Les parents connaissent comme personne leurs petits. Par contre, ils n’agissent pas toujours de la même manière dans une classe de 25 enfants qu’à la maison. », ajoute-t-elle.



Marianne St-Louis, professeure à l’école primaire depuis maintenant 15 ans, abonde dans le même sens. Tous les ans, quelques personnes adoptent une attitude problématique, contraire à la coopération. « Certains parents crient aux injustices pour des situations anodines », explique-t-elle. Par exemple, une dispute banale dans la cour d’école peut se rendre aux oreilles de la directrice. Il lui semble, en ce sens, fondamental de connaître les deux côtés de la médaille avant d’entreprendre des actions avec de plus hautes instances, telles que la direction.



La confiance auprès de la relève



Selon Audrey Pelchat, jeune diplômée en éducation et professeure à la Commission scolaire du Lac-Abitibi, le manque de confiance envers les professeurs se ressent peut-être davantage chez les recrues. « Sans généraliser, je pense qu’on abuse à l’occasion du fait que je sois nouvelle », dit-elle. Malgré qu’elle soit dans la vingtaine, elle a déjà fait face à des individus en colère pour des situations qu’elle estime inoffensives, et même à des insultes sur les réseaux sociaux.



Même si elles demeurent rares, ces situations demanderaient chaque année abondamment d’énergie au corps professoral et encourageraient la dévalorisation de ce dernier. Afin d’éviter un tel problème, les trois enseignantes recommandent de toujours revenir à la source avant de tirer des conclusions.



La vérité sort de la bouche des enfants, c’est vrai. Mais qui a dit qu’ils en étaient les seuls détenteurs?