Cette phrase, on l'entend souvent! Est-ce que votre enfant est capable d'apprécier un moment de solitude? Est-il capable de s'occuper quand la journée n'est pas super organisée?

Même à l’âge de 4 ou 5 ans, un enfant a des difficultés à rester concentré et intéressé sur une activité plus de 20 minutes d’affilée. Et des 20 minutes, il y en a beaucoup dans une journée. Donc, des activités, il en faut plusieurs. Il est normal que l'enfant vienne vous voir pour vous dire qu’il s’ennuie. Ce que vous devez comprendre en fait, c’est « j’ai fini avec ce jeu, je veux faire autre chose ». Il a peut-être juste besoin d'un câlin, alors faites-vous plaisir!

Le syndrome de la garderie?

Ce n’est pas une maladie ni un syndrome reconnu, mais regardez bien autour de vous et vous remarquerez des enfants qui en souffrent. Le syndrome de la garderie, c’est quand l’enfant qui croule sous les jeux et jouets ne sait plus comment jouer à moins qu’on lui dise quoi faire et surtout comment. Si la journée n’est pas organisée au quart de tour – collation à 9 h, bricolage à 9 h 30, jeux extérieurs de 10 h 30 à 11 h 30, dîner, sieste, etc. –, il tourne en rond en vous disant qu’il s’ennuie et qu’il n’y a rien à faire. Ça vous dit quelque chose?

Vous pensez peut-être que « dans votre temps », les enfants n’avaient pas besoin de leurs parents pour leur dire quoi faire. On s’occupait, on jouait; l’organisation du temps libre ne passait pas par les adultes, mais par les enfants. Mais depuis que ces derniers fréquentent massivement les garderies et centres de la petite enfance (CPE), depuis que l’horaire de chaque jour (ou presque) des tout-petits est réglé comme une horloge, beaucoup n’ont pas pu développer leurs ressources imaginatives pour s’occuper. Quelqu’un leur dit toujours quoi faire, ils n’ont pas à fournir cet effort.

Comment l'aider?

Apprécier l'ennui

Une certaine forme d’ennui est tout à fait profitable dans la vie de l'enfant. L’ennui stimule son désir et sa créativité et lui donne l’occasion de chercher par lui-même ce dont il a envie. On lui laisse donc le temps de s’ennuyer un peu avant d’intervenir.

Oui, bouger et être occupé c’est très bien, mais n’avoir rien de précis à faire permet de rêvasser, d’observer, de réfléchir… En lui faisant prendre conscience que l’inaction a son utilité, mais surtout que l’attente et l’ennui font partie de la vie (on attend dans la circulation, chez le médecin, dans la file à l’épicerie, etc.), vous lui ouvrez la porte sur un nouveau monde. S’il n’apprend pas à apprécier la lenteur dans sa petite enfance, comment le pourra-t-il lorsqu’il sera grand?

Découvrir la solitude

Votre enfant a grand besoin de votre présence, mais il a aussi besoin de moments de tranquillité. Surtout s’il fréquente un milieu de garde ou s’il va à l’école : il n’a probablement pas un seul moment de solitude de toute la journée! Vous avez besoin de faire le point, seul, un moment donné dans une journée? L’enfant aussi. Encouragez-le à faire des activités solitaires – même rêvasser ou regarder les nuages – comme de la lecture, des jeux de construction ou de bricolage, du dessin, des jeux avec des poupées, des figurines, etc. Non seulement son imagination sera sollicitée, mais ces activités n’ont pas d’horaire précis et peuvent durer le temps que l’on veut. Elles lui feront aussi comprendre qu’il y a toujours quelque chose à faire, même si on est seul, même si on s’ennuie.

Valoriser la solitude

Expliquez à votre enfant combien vous appréciez un temps de repos, de relaxation et de solitude : « J’adore avoir du temps pour moi et me perdre dans mes pensées. » Nous passons notre temps à dire « il faut que » et en même temps à courir : il faut bien équilibrer le rythme par des périodes calmes et moins organisées. Donnez l’exemple! Lisez, bricolez, tricotez, feuilletez un magazine et dites-lui à quel point vous aimez avoir le temps de le faire et d’être tranquille avec vous-même. Il voudra faire comme vous!

Suggestions d’activités

Vous aurez beau vouloir que l'enfant trouve tout seul une activité, il aura peut-être besoin de quelques pistes pour qu’il réalise le potentiel d’une période libre.