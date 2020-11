Un week-end avec une programmation jeunesse en plein cœur du grand Festival du nouveau cinéma : des courts et des longs métrages, ainsi que des ateliers qui permettront d'alimenter la curiosité cinématographique des enfants et des ados.

Un texte de Ève Christian

Quoi : La Grande Kermesse des p’tits loups

Où : Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l'UQAM et dans différents cinémas à Montréal

Quand : Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10 h à 16 h (le festival se poursuit jusqu’au 14 octobre)

Pour qui : Les enfants de 3 à 15 ans (et leurs parents!)

Explications : C’est la quatrième année qu’on présente une programmation jeunesse en parallèle des nombreux films du Festival, qui, lui, se tient pour la 47e fois. Les jeunes seront comblés avec des ateliers pour découvrir différentes facettes du domaine cinématographique, des courts métrages et des longs métrages.

Détails :

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10 h à 16 h à l’Agora, le Festival propose quatre activités gratuites auxquelles les familles peuvent accéder librement sans horaire à respecter. Les jeunes s’initieront aux métiers du cinéma, à la création d'images et à la réalisation de GIF animés et pourront réaliser une tête de mascotte géante.

Toujours ce week-end, des courts métrages s’adressant aux enfants de 3 ans et plus seront au programme. Pour ces tout-petits, l’Agora projettera quatre films (durée totale : 49 minutes) le samedi 6 octobre à 10 h ; il y a aussi un programme pour les 5 ans et plus, présenté au même endroit, le dimanche à 10 h (4 films : 51 minutes). L’accès à ces films est gratuit.

Deux autres programmes de courts métrages et trois longs métrages pour les 4 ans et plus, payants cette fois, feront aussi partie du Festival; consultez la programmation.

Prix :

Activités : gratuit (aucune limitation de places, donc pas besoin de réserver!)

Courts et longs métrages (certains sont gratuits) :