Les poux ne sont pas plus gros qu'une graine de sésame, mais ils effraient bien des parents. Il existe des trucs pour mettre toutes les chances de votre côté pour les tenir à distance de votre maison.

Un texte de Nadine Descheneaux

Examinez la tête de vos enfants

Rien de mieux qu’une vérification en règle. Et n’attendez pas que vos petits se grattent! Parfois, la présence des poux passe inaperçue et ne provoque pas de démangeaison. Inspectez le cuir chevelu de vos petits régulièrement et passez un peigne en métal dans leurs cheveux mouillés. Ne vérifiez pas que le dessus de la tête, mais bien aussi la nuque.

Pensez à la lavande

La lavande repousserait naturellement les poux. Mettez une goutte d’huile essentielle de lavande sur la nuque de vos enfants et une autre derrière leurs oreilles. Plusieurs produits de beauté (shampoing, crème, etc.) sont offerts en parfum de lavande. Celle-ci présente même des effets apaisants, ce qui est un plus pendant la rentrée. Comme autre répulsif naturel, on trouve également les huiles essentielles de géranium et d’arbre à thé (melaleuca, ou tea tree en anglais).

Attachez les cheveux

Évitez de laisser partir vos enfants avec les cheveux détachés. Préférez les tresses aux queues de cheval pour minimiser les risques de transmission. Les cheveux longs permettent aux poux de passer plus facilement d’une tête à l’autre.

Rappelez le meilleur conseil à vos enfants

Et quel est ce fameux conseil? Ne pas prêter sa casquette, son foulard, ses élastiques à cheveux, sa tuque aux autres. Comme les poux ne volent pas et ne sautent pas, c’est grâce à ces échanges qu’ils peuvent se transmettre. Rappelez-leur aussi de ne pas coller leur tête sur celle de leurs amis.

Ne paniquez pas

Si vous trouvez des poux, ne cédez pas à la panique. Malgré leur mauvaise réputation, ils ne sont pas la conséquence d’une mauvaise hygiène. Pour les éliminer, suivez ces 10 conseils pour se débarrasser des poux.

Pour en savoir plus sur les poux, consultez le dossier Les poux, le calvaire de nombreux parents.

