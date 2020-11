Quoi? Déjà l'hiver? En fait, au Centre de la nature de Laval, on mélange les saisons! Même si l'automne est à peine commencé, on propose d'initier les jeunes enfants aux sports de glisse, mais aussi de faire frissonner les plus grands dans une maison hantée!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Fest’hiver

Où : Centre de la nature de Laval près du Chalet du Nord

Quand : Samedi 6 octobre de 10 h à 15 h

Pour qui : Les enfants de 5 ans et plus et leur famille

Explications : L’Association des stations de ski du Québec invite les enfants de 5 à 8 ans à une initiation au ski et à la planche à neige. Si on les met en contact en bas âge avec les plaisirs de l’hiver, il y a des chances qu’ils deviennent des amoureux de la saison froide! Les flocons ne recouvrant pas le sol, les enfants dévaleront une pente sèche – une première au Canada! – qui recréera la sensation de glisse sur la neige.

Les skis et le casque sont fournis, mais on demande à ce que l’enfant porte un chandail à manches longues et un pantalon. À la suite de cette journée, un Forfait expérience Maneige sera remis à chaque enfant afin qu’il poursuive son initiation dans l’une des stations participantes, quand la saison de ski sera commencée. Ce forfait inclut une leçon d’une heure et une location d’équipement… le tout, gratuitement.

Autre activité : Ce samedi 6 octobre soulignera aussi le début des activités d’Halloween du Centre de la nature. Les fins de semaine du 6 au 28 octobre, ainsi que le lundi de l’Action de grâces (8 octobre), les plus de 10 ans sont invités à visiter, entre 11 h et 16 h, la maison hantée du Chalet du Nord, situé à côté du site d’initiation au ski. Frissons garantis, semble-t-il. On conseille même aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques d’éviter l’activité. Dans les couloirs, on retrouvera, parmi les créatures qui causeront l’épouvante, plusieurs sorcières puisque c’est le thème cette année.

Halloween Photo : Sophie Poliquin

Prix :