On le sait : les urgences des hôpitaux débordent. En plus d'y perdre souvent beaucoup de temps, en s'y rendant avec son enfant déjà affaibli, on l'y expose à d'autres maladies. Donc, quand faut-il aller à l'urgence avec un enfant?

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie.

Quand faut-il emmener son enfant à l’urgence?

D’entrée de jeu, soulignons que vous êtes la meilleure personne pour prendre la décision s'il faut amener votre enfant à l’urgence. Vous le connaissez bien, et il faut bien entendu faire confiance à votre instinct de parent, qui vous dit s'il y a un problème assez grave pour consulter de façon urgente. Malgré tout, il peut s’avérer difficile de savoir si son état requiert des soins d’urgence. Voici quelques informations qui devraient vous aiguiller.

Respiration

Est-ce que votre enfant semble avoir de la difficulté à respirer? Respire-t-il plus rapidement ou plus lentement que d’ordinaire? Est-ce qu’il tousse beaucoup et a de la difficulté à reprendre son souffle? Respire-t-il de façon irrégulière? Les hôpitaux ont l’équipement nécessaire pour lui redonner son souffle et feront de votre enfant une priorité au triage.

Coloration de la peau et des lèvres

Vérifiez la coloration de sa peau et de ses lèvres. S’il vous semble vraiment plus pâle que d’habitude et qu’il a les lèvres bleutées ou presque blanches, vous devriez consulter rapidement. Même chose s’il a une éruption cutanée, et que sa peau ne devient pas blanche lorsque vous la pressez.

Déshydratation, coup de chaleur et forte fièvre

Si votre enfant a été exposé à la chaleur durant de nombreuses minutes ou qu’il souffre de diarrhée et de vomissements, qu’il pleure sans produire de larmes, qu’il ne boit pas, qu’il a la bouche très sèche et qu’il urine peu (moins de 3 fois en 24 heures), vous devriez consulter. La déshydratation est une condition sérieuse qui doit être traitée rapidement.

Fièvre

La plupart du temps, quand un enfant souffre d’une infection (bactérienne ou virale), il fait de la fièvre. Cette dernière n’est habituellement pas dangereuse et disparaît d’ordinaire au bout de 72 heures. Cela étant dit, si votre bébé de moins de 6 mois a une température interne de 38 °C (100,4 °F), vous devez consulter d’urgence.

Si votre enfant a plus de six mois et qu'il fait de la fièvre, faites-lui boire beaucoup d’eau et soignez-le à la maison. Néanmoins, si la température ne descend pas ou si elle monte à près de 40 °C et qu’elle est toujours présente après 48 heures, vous devez consulter un médecin rapidement. Même chose si l’enfant est très somnolent et que vous avez de la difficulté à le réveiller.

Blessure

Bien entendu, dès qu’un enfant se blesse et que la blessure requiert des points de suture ou que vous craignez pour une cassure, amenez-le directement à l’urgence. De plus, si un enfant tombe et qu’il vomit peu de temps après ou qu’il devient très somnolent, rendez-vous aussi à l’hôpital avec lui, parce qu’il pourrait souffrir d’une commotion cérébrale.

L’état général de l’enfant

De même, surveillez de près l’état général de l’enfant. Comme nous le mentionnions, la fièvre n’est pas nécessairement indicatrice du degré de gravité d’une infection. Observez donc comment se porte l’enfant : est-il irritable, léthargique ou apathique? Ressent-il une douleur peu commune? S’il ne réagit pas comme d’habitude à votre présence, que vous n’arrivez pas à le calmer, qu’il ne réagit pas aux stimulus extérieurs (bruits, stimulation visuelle), il serait aussi préférable de consulter rapidement.

811

Souvenez-vous que si l’état de santé de votre enfant vous inquiète, vous pouvez contacter en tout temps une infirmière d’Info-Santé (811). En posant quelques questions sur la situation, elle sera en mesure de vous indiquer la marche à suivre ou même de préparer votre arrivée à l’urgence de l’hôpital. S’il ne s’agit pas d’une urgence, l’infirmière pourra vous conseiller sur les soins à prodiguer et les symptômes à surveiller, ou vous indiquer, si nécessaire, à quelle clinique sans rendez-vous vous rendre.