Une famille, une animatrice et une chouette Photo : Carl Salvail

L'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) prend soin des oiseaux de proie sauvages trouvés malades, blessés ou orphelins. Venez vivre une expérience inoubliable en famille en profitant des dernières visites avant l'été prochain.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Découvertes des oiseaux de proie du Québec

Où : UQROP, 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Quand : Les fins de semaine des 29-30 septembre et des 6-7-8 octobre, de 10 h à 16 h 30, en plus de la fête d’Halloween prévue le samedi 27 octobre, de 11 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h

Résumé : Fondée en 1987, l’UQROP a deux mandats. En plus de soigner les oiseaux de proie qui en ont besoin, elle fait connaître à un large public les 27 différentes espèces, diurnes ou nocturnes, qui vivent au Québec; les diverses menaces qu’elles peuvent subir; et les moyens mis en œuvre pour les aider.

Plusieurs activités sont proposées : démonstrations en milieu naturel d’oiseaux en vol (à 11 h et à 14 h); promenades en forêt et au bord de la rivière en vue d’observer des volières de différentes espèces; visites guidées aux volières de réhabilitation pour rencontrer des oiseaux dans la dernière étape de leur guérison; et, si le moment est bon, remise en liberté de l’un d’eux.

+ : Le samedi 27 octobre, des activités thématiques souligneront l’Halloween (remises au dimanche 28 en cas de pluie). La journée se déroulera en deux temps :

Entre 11 h et 16 h : maquillage, animation et citrouilles prêtes à être décorées par vos enfants sont à l’horaire; venez costumés!

Entre 18 h 30 et 21 h : exceptionnellement, le site sera ouvert pour faire frissonner les visiteurs. Au programme : safari nocturne en forêt, contes et légendes d’oiseaux de proie ainsi que sentier hanté à emprunter (pour les plus courageux!).

Apportez vos sacs : des bonbons seront distribués!

À noter : Prévoyez au moins 2 h 30 pour faire le tour de Chouette à voir!,qui est situé à moins d’une heure de Montréal. Si vous voulez manger sur place, apportez un lunch, que vous pourrez déguster dans les aires de pique-nique.

Tarifs (taxes et frais inclus) :

Adultes : 13 $

Enfants de 5 à 12 ans : 9 $

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 35 $

Sur réservation et à divers tarifs, d’autres activités sont offertes, comme une séance photo avec les oiseaux ambassadeurs ou un atelier d’identification des oiseaux. Infos : 450 773-8521, poste 8545.