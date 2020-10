Une activité pour sensibiliser la famille à l'importance des abeilles, où chacun pourra mettre la main à la pâte (ou à la ruche!)

Un texte de Ève Christian

Quoi : L’atelier Extraction du miel

Où : Maison Saint-Gabriel, 2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles

Quand : Samedi 29 septembre, de 14 h à 15 h (ouverture des portes à 13 h)

Résumé : Quel est le rôle de l’abeille dans la fabrication du miel? Découvrez-en toutes les étapes, du butinage de l’insecte sur la fleur jusqu’au test de goût. Les enfants seront fascinés de voir une ruche et de comprendre l’action d’une centrifugeuse, et ils adoreront la dernière étape : goûter au délicieux nectar! Et pourquoi ne pas adopter une abeille(http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/musee/adopteuneabeille-don.php)?

+ : Les frais de participation à l’atelier comprennent la visite de l’exposition temporaire 350 ans d’histoire, qui souligne l’histoire de la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, depuis son acquisition par Marguerite Bourgeoys des mains du sieur de Maisonneuve.

À noter : Les places étant limitées, il est important de réserver.

Prix (taxes et frais inclus) :

Adulte : 21,14 $

Enfant de 6 et plus : 5,00 $

Aîné de 60 et plus : 16,14 $

Famille (2 adultes + 3 enfants) : 41,14 $

Un complément littéraire :

Titre : L’abeille à miel

Auteurs : Kirsten Hall (textes), Isabelle Arsenault (illustrations) et Mathieu Leroux (traduction)

Éditions : La Pastèque

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Un court texte accompagné d’illustrations aux motifs fleuris où le jaune prédomine présente le rôle des abeilles et comment elles l’endossent. Un mélange entre le langage descriptif et les paroles sortant de la bouche des abeilles!

Mon avis : À la dernière page de ce livre écrit pour les jeunes enfants, l’auteure s’adresse aux plus vieux en leur décrivant à quel point cet insecte est essentiel à la nature et en leur suggérant des façons simples de contribuer à sa survie.

Titre : Abeilles

Auteurs : Wojciech Grajkowski (textes), Piotr Socha (illustrations) et Lydia Waleryszak (traduction et adaptation)

Éditions : La Martinière

Pour les lecteurs à partir de : 9 ans

Résumé : Découvrez tout sur les abeilles, dont l’apparition sur Terre remonte à 100 millions d’années : leur morphologie, les rôles de chacune dans la colonie, leur présence dans la société au fil de l’histoire… Apprenez ce qu’est l’apiculture, le travail de l’apiculteur, ainsi que les instruments qu’il utilise. Vous en saurez plus sur la fabrication du miel et son utilité en cuisine, les plantes mellifères, les amis et ennemis des abeilles et plusieurs autres sujets.

Mon avis : Ce beau grand livre renseigne tout en divertissant. Les grandes et abondantes illustrations complètent bien le texte. Il est si complet qu’il sera utile pour des travaux scolaires. Les pages « curiosités apicoles », où l’on trouve des infos en vrac, ont satisfait ma soif de savoir.