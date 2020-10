Il est petit, il est mignon, et les parents le défendent toujours... Ce sera moins grave si c'est lui qui se fait prendre, non?

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Sans avoir la maturité des grands, l’aîné d’une jeune famille – fille ou garçon – a déjà beaucoup plus de force physique et d’habiletés que son ou sa cadette, ce qui lui permet généralement de devenir un héros. Quand c’est le cas, la dynamique est assez extraordinaire au sein de la fratrie et les enfants trouvent chacun un rôle à jouer qui leur convient et les valorise.

Toutefois, dans d’autres cas, l’aîné utilise cette force de manière plus ou moins cruelle afin d’imposer certaines choses. De temps en temps, il élabore même des plans qui consistent généralement à laisser le ou la plus jeune se faire prendre à sa place, à l’obliger à ramasser ou simplement à lui faire faire des bêtises. Quand doit-on intervenir dans ce jeu de pouvoir?

Quand c’est de la jalousie

Parfois, c’est depuis l’arrivée du plus jeune qu’il y a quelque chose qui cloche. L’aîné n’a peut-être pas digéré qu’on vienne lui voler toute l’attention, et peut-être est-il irrité par le fait que le petit nouveau se fait applaudir pour des choses aussi triviales que d’avoir dit le mot « pamplemousse » ou réussi à empiler quelques blocs. Avant l’âge de 4 ans, votre enfant suivait ses pulsions et embêtait son jeune frère ou sa jeune sœur presque par réflexe, mais en grandissant, ce n’est plus le cas. S’il continue de mettre l’autre dans des situations impossibles, s’il le blâme constamment pour tout ce que lui-même fait de mal et s’il lui fait accomplir toutes les tâches qu’on lui demande de faire, c’est peut-être pour attirer votre attention. Pour certains enfants qui éprouvent un grand manque d’attention, se faire chicaner est mieux que rien.

Si vous soupçonnez que c’est le cas pour votre aîné, plutôt que de le gronder régulièrement et de le faire passer pour le mauvais frère ou la mauvaise sœur, consacrez-vous à lui quelques minutes par jour. Vous verrez vite si cette attention particulière lui fait du bien. Peut-être aussi que le fait de voir comment un plus grand (c’est-à-dire vous) se comporte bien en solo avec un plus petit (lui, en l’occurrence) lui donnera envie de reproduire cette relation et de prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur au lieu de profiter de lui ou d’elle.

Quand c’est de la paresse

Vous avez remarqué que votre plus vieux fait tout faire au petit dernier? « Va me chercher un jus! » « Va jeter mon contenant! » « Va demander à maman si on peut aller au parc! » C’est pratique d’avoir un valet à portée de main. D’autant plus que souvent, le cadet est tellement en admiration devant son grand frère ou sa grande sœur que c’est un jeu d’enfant de lui faire faire n’importe quoi.

Dans ce cas, il suffit généralement de leur en parler pour que la dynamique change. Dès que l’aîné se fera dire officiellement qu’il doit s’occuper de ses tâches tout seul et que l’autre saura qu’il peut lui répondre « fais-le toi-même », il y aura un malaise à le demander. Quand vous leur donnerez de plus longues tâches, par exemple ranger leur chambre, vous pourrez surveiller vos enfants du coin de l’œil ou occuper le plus jeune pendant que le plus grand fait ce qu’il a à faire.

Et quand c’est volontaire?

Si vos enfants sont plutôt coincés dans un cercle vicieux et que l’aîné profite simplement de la naïveté et de la gentillesse du plus petit, c’est une autre histoire. Vous devrez travailler sur la relation que les enfants entretiennent entre eux.

Évidemment, on voudrait que l’amour que le plus grand porte à son cadet soit suffisant pour qu’il soit agréable et protecteur avec lui, mais tout n’est pas aussi rose dans le monde des frères et sœurs. Parfois, c’est aux enfants – et aux enfants seuls – d’imposer le respect. Si c’est le cas chez vous, plutôt que de donner un rôle de victime au plus jeune, apprenez-lui à répondre et à se défendre. Si l’autre lui demande d’accomplir des tâches à sa place ou de faire des choses douteuses, qu’il dise non. Peut-être ne sait-il même pas qu’il a le droit de refuser. S’il parvient à tenir tête quelques fois à cet autre enfant bien plus grand que lui, les deux en tireront de bonnes leçons et leur relation s’améliorera.