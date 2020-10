La rentrée des classes avait lieu il y a quelques semaines. Chaque année, c'est un moment clé pour les enfants de faire de nouvelles rencontres. Même si l'école est un endroit très important de la socialisation des enfants, celle-ci débute bien avant, dans le système familial.

Un texte de Sony Carpentier

Qu’est-ce que la socialisation?

La socialisation, c’est le processus qui permet aux enfants d’acquérir les valeurs, habitudes et habiletés pour devenir un membre responsable de la société. Si on résume, c’est l’ensemble des comportements socialement acceptables qu’on veut inculquer aux enfants. Cela inclut la politesse, le savoir-vivre, les règles de sécurité et les bases de la communication avec les autres.

Comment participer positivement à la socialisation de son enfant?

Sachez d’abord que vous en faites déjà beaucoup sans le savoir. En vous observant interagir avec votre entourage, votre enfant apprend la majorité des comportements à reproduire. Cela étant dit, il est important de fixer des règles claires et de vous y tenir. On s’est tous déjà fait répéter qu’on ne doit pas courir avec des ciseaux parce que c’est dangereux. Ainsi, on a pu associer la notion de danger pour soi, mais aussi pour les autres. En établissant des règles, vous permettez à votre enfant de comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. De plus, demander le respect d’un système de règlements clair à la maison, c’est le premier pas vers l’intégration du système scolaire et l'intégration de la société.

Être indulgent, mais surtout constant sur ce qui est acceptable

Du côté des règles de politesse, il ne faut pas hésiter à reprendre votre enfant. Par exemple, lorsque vous entretenez une discussion avec quelqu’un et qu’il essaie d’obtenir votre attention, dites-lui de patienter et d’attendre son tour. Il apprendra que chacun a son moment de parole et que, parfois, on doit attendre sans couper la parole à autrui. Bien sûr, il faut être indulgent et compréhensif, votre enfant commence à intégrer les codes de la société. Cependant, un cadre clair l’aidera à comprendre plus rapidement.

La fratrie, un système important

Même si les parents sont au cœur de la socialisation, les autres membres de la famille sont tout aussi importants. Les frères et sœurs ont un apport bien différent des parents sur la socialisation d’un enfant. Puisque les interactions avec eux sont différentes, les apprentissages le seront tout autant. Les conflits sont particulièrement utiles, et plus le développement de l’enfant avance, plus ces derniers sont constructifs. Les « chicanes » permettent de comprendre les désirs et les besoins de l’autre.

Profitez de la situation pour que votre enfant tire des conclusions utiles. Discutez des situations problématiques et retournez la situation en lui demandant : « Comment te sentirais-tu si… » De cette façon, vous l’aiderez à prendre conscience des autres. Dans le cas d’un enfant unique, ce rôle est souvent rempli par les pairs et la famille élargie. N’ayez pas peur d’inciter votre enfant à aller vers les autres, c’est de cette façon qu’il développera des outils pour fonctionner en société.

Finalement, le tempérament personnel compte aussi pour beaucoup. Votre enfant est unique, et vous êtes la personne qui le connait le mieux. On ne poussera pas un enfant très timide à saluer tout le monde de la même façon qu’un enfant très volubile. Par contre, avec un cadre et dans certaines situations, on peut profiter de l’occasion pour lui expliquer le bon comportement à adopter.

