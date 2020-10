Le samedi 22 septembre, plusieurs auteurs jeunesse de tout genre animeront des ateliers d'écriture pour les 6 à 12 ans à la Maison Théâtre dans le cadre du Festival international de littérature. Voici quelques-unes de leurs créations.

Un texte de Ève Christian

Titre : La doudou qui aimait trop le chocolat

Auteures : Claudia Larochelle (textes) et Maira Chiodi (illustrations)

Éditions : La Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 2 ans

Résumé : La teinte de la doudou de Jeanne est fade; serait-elle malade? Voudrait-elle attirer l’attention pour avoir davantage de câlins? Alors que Jeanne mène son enquête, la voisine chocolatière crie au voleur; de son étagère, des objets chocolatés ont disparu. Les traces brunes au sol mèneront-elles au gourmand qui s’est servi sans permission?

Mon avis : L’auteure s’est inspirée de la relation de sa fillette avec sa propre doudou. Les petits aimeront donc ces histoires qui leur feront penser à leur quotidien. Les parents aimeront aussi cette collection (quatre titres) qui livre une petite morale, tout en douceur.

Titre : L’incroyable secret de Barbe noire (livre-CD)

Auteurs : Frank Sylvestre (textes) et Enzo (illustrations)

Éditions : Planète rebelle

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Sur son lit de mort, le grand-père martiniquais d’un jeune garçon lui confie qu’il a, jadis, enterré dans son jardin un coffret mystérieux duquel on entendait une voix qui prononçait des jurons. Ce souvenir le hante. Il demande l’aide de son petit-fils pour partir en paix.

Mon avis : En écoutant l’histoire racontée par l’auteur sur le CD, on est littéralement transporté à la Martinique; l’accent du conteur, les différentes voix qu’il donne à ses personnages, les instruments et l’environnement sonore sont efficaces. Cette histoire de pirates plaira autant aux filles qu’aux garçons (et à leurs parents!) qui aiment avoir quelques frissons.

Titre : Un jour je bercerai la terre

Auteure : Mireille Levert (textes et illustrations)

Éditions : La Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Une ode à l’univers, des étoiles à notre planète, à la nature, à la faune et à la flore.

Mon avis : Un livre grand format, de courts textes sur de grandes illustrations, douces et tendres. Une initiation à la poésie, sans rimes, sans alexandrins, mais en courtes phrases dont on entend le rythme à la lecture.

Titre : Plus léger que l’air

Auteurs : Simon Boulerice (textes) et Agathe Bray-Bourret (illustrations)

Éditions : Québec Amérique

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Junior est gras, tant et tellement qu’il se fait appeler Bouboule à l’école. Et il n’aime pas ça. Mais il ne peut s’empêcher de manger. Il caresse cependant un rêve : celui de prendre des cours de ballet comme son amie Flavie. Il n’en faut pas plus pour attirer les railleries dans la cour d’école : un gars, gros en plus, qui veut faire du ballet! Junior subit de l’intimidation. Il n’abandonnera pas son rêve qui deviendra même une solution à son envie de manger.

Mon avis : La collection Petit Poucet, qui comprend plusieurs titres, est parfaite pour les jeunes lecteurs en raison du format carré des livres, des gros caractères et des nombreuses illustrations complémentaires au texte. Les sujets sont reliés au quotidien des enfants d’âge scolaire, aux préjugés dans les cours d’école... et il y a une bonne morale. Qui donne de l’espoir.

Titre : Quand est-ce qu’on arrive?

Auteurs : Benoît Archambault et Éric Bédard (textes), Benoît Archambault et Valérie Deschênes (illustrations)

Éditions : Auzou

Pour la famille

Résumé : Julien et Régine Tremblay ainsi que leurs enfants Lucas et Élise sillonnent le Québec en voiture : Saint-Jérôme, Montréal, les alentours de la rivière Richelieu, Victoriaville, Québec, la Gaspésie, le Saguenay, la Mauricie, l’Abitibi… La visite de ces régions est un prétexte pour apprendre l’histoire de la province à travers son fleuve, ses accents régionaux, le nom de ses autoroutes, ses légendes, ses chansonniers, ses parcs. On y rencontre aussi des femmes et des hommes célèbres dans l’histoire.

Mon avis : En plus d’être ludique et parfait pour de longs trajets, ce livre est instructif, car il a été coécrit par l’historien Éric Bédard. À chaque nouveau lieu, une situation (vécue par des familles lors de voyages en auto!) est illustrée en bande dessinée; puis, un texte avec photos à l’appui explique un pan de l’histoire ou de la géographie liée à ce lieu.