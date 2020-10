Jouer est inné. Que ce soit en solo, avec un jeu de patience ou avec des jeux de société, pour rire ou faire preuve de stratégie, en famille et entre amis, jouer est une activité qui fait du bien. Malgré les apparences, les jeux vidéo n'ont pas supplanté les bons vieux jeux avec des jetons et des dés.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Expo vieux jeux, au Musée Grévin

Où : 705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Quand : Jusqu’au 16 septembre (tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le dimanche, de 11 h à 17 h)

Pour qui : Toute la famille

Explications : Monopoly, Rumis, Tetris, Frik, La roue chanceuse, Parcheesi… ça vous dit quelque chose? Ces jeux de société font partie d’une collection de plus de 700 jeux avec lesquels s’amusaient les petits et les grands de 1930 à 1999. Venez découvrir, de façon interactive et immersive, l’histoire des jeux de société à travers des artefacts et terminez votre visite dans une salle pour… jouer! Vous n’aurez qu’à choisir des jeux dans la grande armoire pour faire part de vos souvenirs à vos enfants! « Quand j’étais petit, on jouait à ça! »

+ : Tant qu’à être au musée, pourquoi ne pas visiter ces expositions qui, elles, se poursuivent au-delà du 16 septembre :

Dès l’entrée, vous serez transporté dans un univers magique : Le palais des saisons, une présentation interactive conçue par Moment Factory. Au gré des mouvements des visiteurs, la nature et la faune se métamorphoseront sous vos yeux. C’est magnifique.

Évidemment, s’impose la visite des différentes salles où se trouvent plus d’une centaine de personnages en cire criant de réalisme, dans des situations ou des lieux thématiques : le temple des sports, le parc Belmont, la Nouvelle-France, les personnages historiques… Aussi, faites la visite de l’hôtel Grévin, de son hall, avec visiteurs, valises et bruits ambiants, ainsi que de différentes pièces, dont la chambre où a eu lieu le bed-in de Yoko Ono et John Lennon. Un bon moment pour expliquer des pans de l’histoire aux plus jeunes!

Prix : Incluant l’accès à toutes les salles du musée (taxes en sus)