Olivier Grossetête est un artiste qui s'amuse à ériger des constructions éphémères monumentales partout dans le monde et avec les citoyens. C'est au tour de Montréal de recevoir sa visite!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Construisons monumental

Où : La place des Festivals au Quartier des spectacles, Montréal

Quand : Les samedi 15 et dimanche 16 septembre

Pour qui : La famille (enfants de 8 ans et plus)

Explications : L’artiste plasticien mondialement reconnu Olivier Grossetête propose aux Montréalais de construire une œuvre collective dont le résultat sera une réplique du pont Jacques-Cartier en carton, de 35 m de long par 10 m de haut. Et comme toute œuvre éphémère, une fois qu’elle est construite, on l’admire, puis on la démolit!

L’activité se passe en deux temps : le samedi 15 septembre à partir de 10 h, on construit cette maquette avec le matériel qui a été assemblé au cours de la semaine; et le lendemain, à 16 h, on démolit le tout! La déconstruction collective est estimée à une quinzaine de minutes.

+ : Vous avez de la difficulté à imaginer comment ça se déroule? Voici une vidéo d’une construction faite à Paris en 2017. C’est amusant, non?

Prix : Gratuit