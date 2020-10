Depuis 2017, l'entreprise québécoise SAGA, spécialisée en réalité virtuelle, transforme les gymnases des quatre coins du monde en salle de jeu vidéo à grande échelle. Devant l'enthousiasme des élèves envers cette technologie et ses effets positifs sur leur pratique d'activité physique, Radio-Canada a décidé de soutenir l'entreprise.

Un texte de Laurence Godcharles

La tournée zone Jeunesse visite les écoles primaires du Québec et de l’Est ontarien afin d’initier le corps professoral ainsi que les étudiants à cette nouvelle façon d’entrevoir l’éducation physique. Alliant les jeux vidéo et le sport, LÜ présente une approche novatrice pour encourager les jeunes à bouger.



Selon l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 2012-2013, seulement 13 % des garçons et 6 % des filles d’âge scolaire (de 5 à 17 ans) exercent suffisamment d’exercice au pays. Les Directives canadiennes en matière d’activité physique leur recommandent de pratiquer quotidiennement 60 minutes d’activité physique d’intensité élevée à modérée, ce qui semble loin d’être le cas.



Le président de la firme SAGA, Vincent Routhier, vise un objectif précis : jumeler l’activité physique avec les jeux vidéo. « Les jeunes qui jouent à des jeux vidéo ne font pas d’exercice physique. [...] On utilise le jeu vidéo pour créer un environnement immersif qui crée une dynamique où les jeunes ont le goût de se dépasser », a-t-il mentionné dans une entrevue donnée à la journaliste de Radio-Canada Martine Côté.



Une caméra tridimensionnelle, fixée au plafond du gymnase, permet de capter les mouvements des élèves et de les synchroniser avec la plateforme de jeu. La plupart des « épreuves » les invitent à interagir avec l’environnement lumineux en touchant des cibles mobiles avec des ballons. À cela s’ajoutent des effets visuels et sonores qui plongent les joueurs dans une expérience multisensorielle.

Deux jeux, mettant en vedette les personnages de la célèbre émission jeunesse Medhi et Val, ont été conçus spécialement pour la tournée.



Plus qu’un jeu



L’aire interactive LÜ constitue également un outil pédagogique. En plus de favoriser la dépense d’énergie, elle jumelle notamment l’amusement à l’apprentissage du français, des mathématiques et de la géographie.



Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, souligne l’apport du partenariat entre Radio-Canada et l’entreprise québécoise dans l’amélioration de la santé des jeunes. « La tournée zone Jeunesse est un bel exemple d’intégration du numérique dans toutes les sphères de la vie scolaire. [...] Cette initiative permettra aux élèves de s’activer, de collaborer et de communiquer entre eux, tout en jouant. »



La tournée zone Jeunesse s’invite dans les classes, de la maternelle à la sixième année. Pour obtenir davantage d’informations à ce sujet, rendez-vous sur le site Internet de la tournée zone Jeunesse.