Est-ce la fin du monde, tous les soirs, lorsque vient le temps de mettre votre enfant au lit? Consolez-vous : vous n'êtes pas les seuls! Voici 10 conseils simples qui pourraient vous faciliter la vie avant le dodo.

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie.

Préparer votre enfant

Le même bon truc qui aide à prévenir les crises lorsque vous êtes en visite quelque part et qu’il est temps de partir vaut aussi dans cette situation : il faut préparer l’enfant à l’heure du coucher. Si vous annoncez à la dernière minute : « Allez! Tout le monde au lit », vous vous exposez très probablement à des plaintes, voire à des crises. Il est donc préférable de l’avertir. Une demi-heure avant, annoncez à votre enfant qu’il lui reste 30 minutes avant d’aller au lit. Puis 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes… Vous voyez le principe.

Les plus jeunes ont souvent de la difficulté à comprendre la notion du temps. Vous pouvez alors leur donner un exemple : « Il te reste 10 minutes. Cela veut dire qu’on a le temps de terminer le dessin, et ensuite, c’est dodo. »

Répondre aux besoins AVANT d’aller au lit

Un verre d’eau? On le boit avant de se coucher et on ne se lève pas pour en redemander. Même chose pour le pipi et les bisous. Vous pouvez même coller un petit aide-mémoire sur le mur, près du lit de l’enfant. Ensemble, vous pourrez vérifier point par point ce qui aura été fait, et lorsque tout ce qui se trouve sur la liste aura été coché, au lit!

Instaurer une routine

Lorsque l’enfant est encore bébé, il faut instaurer une routine et il est primordial de conserver cette bonne habitude plus tard. En sachant comment sera structurée sa soirée et en ayant des repères, l’enfant acceptera beaucoup plus facilement que l’heure du dodo a sonné. Ainsi, il comprendra que, le soir, il rentre de l’école (ou de la garderie), il fait ses devoirs, lit un peu, joue, mange, prend son bain, brosse ses dents, lit une histoire, et hop! au lit.

Créer un rituel

En plus de la routine, il faut créer un rituel, quelque chose de spécial qui se répétera tous les soirs et qui rassurera votre enfant. Il peut s’agir par exemple d’une berceuse ou d’une formule magique qui permet de faire de beaux rêves ou d’éloigner les monstres. Laissez aller votre imagination. En plus d’aider votre enfant à se coucher sans rouspéter, ce rituel marquera son enfance et constituera un merveilleux souvenir pour lui.

Donner des choix

Il faut tout de même avouer qu’une routine trop rigide peut irriter un enfant plus vieux. N’hésitez donc pas à lui proposer de faire lui-même des choix qui ne retarderont pas l’heure du coucher, mais qui lui donneront l’impression d’avoir bien profité de son temps d’éveil. Par exemple, vous pourriez le laisser décider de prendre son bain avant ou après le souper, de lire dans son lit ou de lire une histoire avec vous, lui proposer de dessiner… Le fait qu’il se sente maître de son temps facilitera le moment d’aller au lit.

Favoriser la détente

On ne le dira jamais assez : avant de se coucher, il faut créer une ambiance qui permet de se détendre. Favorisez les jeux calmes, la lecture, les discussions, et profitez-en pour faire des câlins doux. Exciter les enfants avant d’aller au lit n’est pas une bonne idée. Ils auront beau être très fatigués, ils auront beaucoup plus de difficulté à s’endormir s’ils sont trop stimulés avant le dodo. Évitez donc les chatouilles et les courses folles à travers la maison.

Dans le même ordre d’idées, les écrans (tablette, téléphone, télévision) avant d’aller au lit, c’est non.

Lire une histoire

La plupart des enfants ont besoin d’avoir un moment privilégié avec leur parent avant d’aller se coucher, et la lecture permet de prendre le temps de se coller et de se détendre. Les plus vieux peuvent bien entendu lire eux-mêmes dans leur lit – quoique lire en famille, c’est un plaisir qu’il faut étirer le plus longtemps possible!

Trouver un objet réconfortant

Plusieurs enfants éprouveront du réconfort avec certains objets qui les accompagneront une fois la nuit venue, comme une doudou ou une peluche qu’ils aiment tout particulièrement. Si l’enfant a peur du noir, il se pourrait qu’il ait plus de facilité à s’endormir s’il y a une petite veilleuse dans sa chambre.

Être ferme et constant

Il faut aussi apprendre à dire non. Par exemple lorsque votre petit amour se lève une deuxième fois pour vous faire un (autre) dernier câlin, aller aux toilettes (même s’il vient d’y aller), boire une énième gorgée d’eau… Toutes les excuses sont bonnes pour commencer à négocier, même si certaines, on doit l’avouer, sont plus mignonnes que d’autres. Mais sachez que si vous cédez, ce petit manège risque fort de devenir votre nouvelle routine. Et lorsque vous direz enfin non, attention à la crise! Établissez donc des règles claires dès maintenant et soyez constants.

Le tableau de motivation

Tous n’approuvent pas cette dernière méthode. Elle peut néanmoins s’avérer efficace pour des enfants plus récalcitrants. Il s’agit d’installer un tableau de motivation à côté du lit de l’enfant et, chaque soir où il se couche sans faire d’histoires, d’y apposer un autocollant. L’objectif à atteindre sera une récompense qui n’est pas matérielle, comme se coucher 10 minutes plus tard un soir de fin de semaine, faire du camping dans le salon, etc.