Les capsules Le monde est petit sont conçues spécialement pour les 8 à 10 ans. D’une durée de quelques minutes et présentées par le pétillant animateur Sébastien, elles abordent sans tabou des thèmes tels que le droit des animaux, la surconsommation, l’autisme, l’équité salariale, les migrants, la dépression ou les fausses nouvelles.

Ces sujets sont en adéquation avec l’actualité et avec ce que les enfants peuvent entendre dans la cour d’école, pour qu’ils puissent mieux comprendre le monde qui les entoure et se forger leur propre opinion.

Comme le souligne Ève Tessier-Bouchard, vice-présidente du volet télévision de Toast, qui a produit ces capsules web exclusives :

Nous devons plus que jamais aider les jeunes à comprendre le monde, leur donner des clés pour qu'ils se construisent un esprit critique, les inspirer à être des moteurs de changement et les élever au-dessus de la mêlée. Le monde est petit est une série qui s’adresse avec intelligence aux enfants, en misant sur leur potentiel de devenir des citoyens informés et responsables. Nous travaillons avec des recherchistes, des pédagogues et des spécialistes qui créent chaque capsule de façon à ce que la base d’un sujet soit bien saisie et qu’on puisse ensuite construire là-dessus comme parent ou professeur. La poursuite de la conversation avec l’enfant est importante, et chacun y trouvera matière à s’améliorer en tant que citoyen du monde.