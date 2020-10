Des suggestions pour accompagner les petits à l'occasion de leur première rentrée scolaire, une collection intelligente pour les enfants et leurs parents, et une nouvelle série pour les jeunes lectrices qui ont du mal à le devenir...

Un texte de Ève Christian

Titre : Ma première journée à l’école maternelle

Auteures : Sylvie Misslin (textes) et Mélisande Lythringer (illustrations)

Éditions : Amaterra

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Comment se passe la rentrée à la maternelle une fois que les parents ont présenté leur bout de chou au professeur? Activités de la journée (apprentissage, sieste, lunch), règles à suivre dans un établissement scolaire, code de vie dans la société qu’est une classe…

Mon avis : Parfait pour permettre aux enfants d’âge préscolaire de savoir à quoi s’attendre lors de la première journée d’école. Les petits rabats à ouvrir, les courtes phrases et les illustrations décrivent des scènes du quotidien scolaire qui capteront l’intérêt des enfants.

Titre : Un premier jour d’école?

Auteurs : Iris Martinez (textes) et Francis Boulanger (illustrations)

Éditions : Guy Saint-Jean

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : C’est le premier jour d’école pour Pépé, le pangolin. Son papa dormant profondément, il se met seul sur le chemin de l’école. Ne sachant pas trop où aller, il accompagne d’autres jeunes animaux (okapi, hyène et mangouste) qu’il croise. Mais chaque espèce a sa propre école. Où donc est celle des pangolins et d’ailleurs, où sont les autres pangolins? Et pourquoi papa pangolin dort-il toujours?

Mon avis : « La petite collection » en est une dont le niveau de lecture s’adapte à l’âge des enfants : prématernelle 4-5 ans, 5-6 ans, 6-7 ans et 7-8 ans. Chacun des livres comprend un feuillet guidant les parents afin de bien accompagner leurs enfants dans l’acquisition de leurs habiletés de lecteurs. Aussi suggérées dans cette trousse du parent : des activités selon la thématique de l’album.

Titre : Les Monsieur Madame et la rentrée des classes

Auteur : Adam Hargreaves (textes et illustrations)

Éditions : Hachette

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : C’est la rentrée pour madame Petite. Elle rencontre sa professeure, madame Bonheur, et les élèves de sa classe, dont monsieur Glouton qui dévore la pomme qu’elle a apportée pour offrir à son enseignante, monsieur Sale qui gribouille dans son cahier, madame Bavarde dont l’histoire est sans fin… mais surtout, elle se fait un nouvel ami tout à sa taille : monsieur Petit!

Mon avis : Cette collection, qui comprend plus d’une centaine de livres, existe depuis les années 80. J’en ai lu plusieurs à mes enfants, et même s’ils sont aujourd’hui rendus à l’âge adulte, ils en gardent de bons souvenirs. Les histoires savent toucher les petits et les personnages sont amusants : chacun est caractérisé par un trait particulier.

Titre : Sœurs de cœur

Auteures : Camille Beaumier et Sylviane Beauregard (textes) et Manuella Côté (illustrations)

Éditions : De Mortagne

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Lily et Léa entrent en sixième année; leur sujet de prédilection sera le choix de l’école secondaire. Où s’inscrire? Lesquelles offrent un programme intéressant pour Lily et Léa? Seront-elles acceptées dans le même établissement? Ah oui… il y a aussi Audrey, la nouvelle élève. Viendra-t-elle séparer ces amies de toujours?

Mon avis : Ce premier tome de la nouvelle série Lily et moi plaira aux jeunes filles dont la lecture n’est pas l’activité préférée. Dans un langage parlé, narré par Léa, on découvre le quotidien de deux amies depuis la garderie, leur école, leurs amis, leurs familles. Le vocabulaire est celui des jeunes d’aujourd’hui, avec des références culturelles et sportives québécoises et des thèmes connus : amitié, jalousie, compétition… Un roman de plus de 400 pages écrit en gros caractères, avec des polices variées et quelques dessins ici et là appuyant le texte. Très attrayant pour les lectrices moins avancées. Le deuxième tome est prévu d’ici Noël.