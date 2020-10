Nausée, diarrhée, vomissement, fièvre : la gastro-entérite cause de sérieux ennuis aux tout-petits, qui sont spécialement susceptibles de la contracter. Jusqu'à l'âge de 5 ans, ils peuvent même en souffrir plus d'une fois par année. Pour prévenir sa propagation, il faut respecter les mesures d'hygiène et écarter les contacts avec les personnes atteintes.

Un texte de Laurence Godcharles

Voici 5 trucs pour éviter de répandre la gastro-entérite :

1 - Laver ses mains

Laver ses mains est la meilleure technique pour éviter la propagation de la gastro. Photo : iStock/Alex Raths

La gastro-entérite, communément appelée gastro, est, dans la majorité des cas, causée par un virus très contagieux. Tout comme la grippe et le rhume, elle peut se prévenir par un lavage fréquent des mains, mais encore faut-il que ce dernier soit efficace!



Le gouvernement du Québec suggère de nettoyer ses mains avec de l’eau savonneuse pendant au moins 20 secondes. Lorsque vous séchez votre paume et vos doigts, optez pour les papiers plutôt que pour le sèche-mains. Finalement, tentez de ne pas toucher au robinet une fois le lavage terminé.



2- Limiter les contacts directs avec les gens malades

La maladie est particulièrement contagieuse quand la personne atteinte présente des symptômes comme la nausée, la diarrhée et le vomissement. Par contre, le gouvernement assure qu’elle peut demeurer infectieuse jusqu’à deux semaines après leur disparition. Dans la mesure du possible, le malade devrait rester à la maison et se reposer.



3- Désinfecter toutes les surfaces

Le virus de la gastro-entérite survit sur les surfaces pendant plusieurs heures. Photo : iStock/Valeriy_G

Tous les objets, les tissus et les surfaces touchés par la personne atteinte doivent être désinfectés. Le virus survit plusieurs heures sur les surfaces autres que le corps. Les environnements qui ont été en contact avec des vomissements ou des selles sont spécialement contagieux.



L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie recommande d’assainir la salle de bain d’une personne atteinte en utilisant une solution maison composée d’eau de javel et d’eau. Pour les vêtements et les draps, elle conseille de les laver à l’eau chaude.

4- Utiliser des couches super absorbantes

Afin d’éviter les fuites, il est recommandé de couvrir les fesses du bébé atteint par la maladie avec des couches super absorbantes.



5- Faire vacciner son nourrisson

Des vaccins oraux gratuits sont offerts aux bébés québécois. Photo : iStock

Le gouvernement du Québec estime que 95 % des enfants de moins de 5 ans ont souffert d’une gastro-entérite causée par le rotavirus, soit le virus à la base de la majorité des gastros infantiles. Il est désormais possible d’administrer gratuitement un vaccin pour protéger les tout-petits. Les nourrissons doivent obtenir la première dose avant l’âge de 20 semaines. Entre deux et trois doses sont nécessaires.



Dans la majorité des cas, la gastro-entérite représente des problèmes mineurs et temporaires. Avant de consulter un médecin pour cette maladie, assurez-vous de consulter la liste des symptômes d’apparence dangereuse. Demeurez vigilants : certaines complications requièrent l’avis d’un professionnel de la santé.