D'autres belles idées de lecture pour les jeunes en lien avec la rentrée des classes et des guides pour répondre aux interrogations des parents.

Titre : J’aime la maternelle

Auteures : Claire Chabot (textes) et Caroline Munger (photographies)

Éditions : Les Éditions de la Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Voici des activités ludiques (dessins à colorier, jeux d’association et d’observation, labyrinthes, autocollants…) pour apprendre à compter, à former des lettres, à reconnaître des mots, à trouver le plus long ou le plus petit objet…

Mon avis : Les bouts de chou d’âge préscolaire pourront faire comme leurs aînés à l’heure des devoirs. Ce cahier de jeux instructifs, conforme au programme du ministère de l’Éducation du Québec, saura les occuper en plus de les initier à l’apprentissage. De plus, ils y reconnaîtront leurs personnages préférés : les oursons Biscuit et Cassonade.

Titre : Ninon s’inquiète

Auteures : Heather Hartt-Sussman (textes), Geneviève Côté (illustrations) et (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : La jeune Ninon vit toutes sortes d’inquiétudes par rapport à sa rentrée scolaire : qu’arrivera-t-il si elle ne se faisait pas d’amies ou que son professeur ne l’aimait pas? Où s’assoira-t-elle dans la classe et comment s’habillera-t-elle? Elle se ronge les ongles, se tortille les cheveux et est dans un état d’angoisse extrême. Arrivera-t-elle à surmonter les difficultés des premières journées?

Mon avis : Les enfants qui ont tendance à être inquiets ou angoissés se reconnaîtront dans le personnage de Ninon; les parents se retrouveront aussi dans les réactions de ses parents. La lecture de ce livre pourra donc assurément apaiser un peu la famille en ces jours de rentrée.

Titre : Une rentrée mémorable!

Auteures : Carolyn Chouinard (textes) et Léa Matte (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Anaïs et Maya sont des jumelles en tout point identiques physiquement, mais au caractère bien différent. Elles vivent, à 8 ans, leur première rentrée scolaire, puisqu’avec leurs parents, elles ont voyagé dans le monde pendant les trois dernières années. D’ailleurs, elles doivent raconter ce voyage devant les élèves de leur classe, ce qui angoisse Anaïs, contrairement à Maya, qui est très à l’aise.

Mon avis : Cette collection, dont Une rentrée mémorable est le premier tome, comprend maintenant huit livres. Ses petits romans sauront attirer l’attention des premiers lecteurs en raison du texte en gros caractères, de la typographie variée et des quelques illustrations disséminées au fil des pages. L’auteure a puisé son inspiration dans le vécu de ses propres jumelles!

Titre : Prêt à tout

Auteurs : Yvon Brochu (textes) et Philippe Germain (illustrations)

Éditions : FouLire

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Victor est content, en ce matin de rentrée scolaire : il a hâte de revoir son ami Roberto. Toutefois, catastrophe, ils ne sont pas dans la même classe! Victor a plusieurs idées pour remédier à ce mauvais sort…

Mon avis : Cette nouvelle série, nommée Victor, plaira particulièrement aux jeunes garçons. Le rythme est dynamique, l’histoire est narrée par le personnage principal, certains éléments du texte sont colorés ou en caractères spéciaux, et les illustrations viennent ajouter une touche d’humour à l’histoire. Un bon livre, qui parle de persévérance et de courage.

Guides pour les parents

Auteure : Marie-Claude Béliveau (textes)

Éditions : Éditions du CHU Sainte-Justine

Titre : Mieux vivre l’école… en 7 savoirs et quelques astuces

Résumé : Savoir s’adapter, rêver et renoncer quand il le faut, s’intégrer, apprendre, étudier, s’organiser et, enfin, réussir... Voilà les sept savoirs abordés! On y trouve des explications, des descriptions de cas vécus, des résumés des chapitres par listes et des encadrés avec astuces pour faciliter les difficultés du quotidien liées à l’école.

Mon avis : L’auteure, orthopédagogue et psychoéducatrice,connaît très bien le sujet, car elle a travaillé pendant une trentaine d’années auprès d’enfants aux prises avec des difficultés scolaires en lien avec des problématiques affectives.

---

Titre : Au retour de l’école… la place des parents dans l’apprentissage scolaire

Résumé : Quelle place doivent prendre les parents dans la vie scolaire de leurs enfants? Quoi faire pour les aider et, surtout, pour ne pas leur nuire? L’auteure résume bien son livre : comment s’engager « autour » du sac d’école, sans se retrouver pris « dedans »?

Mon avis : Dans cette troisième édition, un chapitre a été ajouté à propos des appareils électroniques et de leurs répercussions sur l’apprentissage des jeunes. Malgré que ce livre ne soit pas une nouveauté, il demeure une excellente ressource pour guider les parents en leur suggérant des moyens pour bien accompagner leurs enfants à l’heure du retour de l’école, pour la période des devoirs et des leçons.