L'école fournit des bases importantes à tous les enfants. Ce qu'ils y apprennent est essentiel. En tant que parents, nous avons un grand rôle à jouer dans leur éducation. Donnons-leur l'occasion d'avoir un bel avenir.

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Tu as le droit d’avoir des difficultés

Oui, cher enfant, l’échec est une option. Malgré ce qu’on laisse paraître, tout le monde connaît un échec dans sa vie, à un moment ou à un autre. C’est vrai pour les petits, c’est vrai pour les grands. Ce n’est pas parce que notre enfant rencontre des difficultés dans son apprentissage qu’il en aura toujours et qu’il est mauvais à l’école. Ce que cela signifie, c’est simplement qu’on devra redoubler d’efforts pour que la suite soit plus facile.

Rappelons-nous toujours que notre enfant n’est pas fier de son échec, même dans les moments les plus cabotins. Plutôt que de le réprimander, il faut l’appuyer et lui promettre de toujours le soutenir, dans ses bons coups et ses moins bons.

Tu ne seras jamais abandonné

L’intimidation est bien réelle. Au Canada, au moins un enfant sur trois en est victime à l'école. En tant que parent, il faut apprendre à reconnaître les signes liés à ce problème et poser les gestes qui s’imposent avant que la situation ne dégénère. Ces gestes peuvent aller d’un appel à l’école pour rencontrer le directeur au transfert de votre enfant à un autre établissement.

Dans tous les cas, il faut que votre enfant sache qu’il ne sera jamais seul face à des bourreaux qui n’ont absolument aucune autre force que celle de frapper les premiers. Il faut qu’il comprenne que ses intimidateurs ont tort et que quoiqu’il advienne, ses parents sont là pour le protéger et chercher des solutions efficaces.

Je t’enseignerai à aimer l’école

Non, l’école n’est pas une prison. Ce n’est pas non plus une mauvaise période à traverser. Quoi de plus précieux que de savoir que cet endroit nous permet d’acquérir une multitude de connaissances, le savoir-être et beaucoup de savoir-faire. Ce qu’on nous apprend à l'école nous servira toute notre vie.

L’amour des livres, la passion d’apprendre et l’intérêt à en savoir toujours plus au sujet du monde qui nous entoure ne nous permettent pas seulement d’obtenir un diplôme. Ce sont aussi, et surtout, des outils pour ne plus jamais souffrir d’ennui. C’est également la seule façon de toujours trouver des solutions créatives aux problèmes qui surviennent. Enseigner à un enfant à aimer apprendre est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire!

Je m’adapterai à ta façon d’apprendre

Tous les enfants n’apprennent pas de la même façon et tous les professeurs n’enseignent pas de la même manière non plus. Il est possible que votre enfant traverse des périodes pendant lesquelles il aura plus de difficultés à retenir l’information, mais il devra quand même apprendre la matière de chacune des années scolaires. Que peut-on faire en tant que parent pendant ces passages à vide?

Chercher un coupable à pointer du doigt ou se plaindre de la quantité de devoirs ne mènera à rien. Il faut plutôt trouver une façon de faire comprendre le contenu à nos enfants. Il faut promettre de chercher des méthodes qui fonctionnent, que ce soit en faisant des expériences, des lectures, en regardant des images, en prévoyant des sorties ou en essayant d’apprendre par cœur, avec des trucs et des comptines.

Je respecterai tes préférences

Mon enfant ne deviendra peut-être pas ingénieur ou médecin. Peut-être qu’il ne sera même pas doué en mathématiques. Peut-être qu’à mesure qu’il grandira, il voudra devenir acteur, musicien, auteur ou professeur. Peut-être qu’au contraire, vous qui auriez voulu en faire un rêveur hériterez d’un enfant très méthodique et à l’esprit mathématique... et c’est parfait ainsi. Chaque enfant a sa propre personnalité et tracera sa propre voie en conséquence.

En tant que parent, ce qu’on peut promettre à nos enfants, c’est de les respecter dans leurs choix. On peut leur parler de l’importance de mettre la barre haut et d’essayer de devenir les meilleurs dans leur domaine, mais on ne pourra jamais changer leurs aptitudes naturelles et leurs champs d’intérêt. N’essayons pas de les changer : notre rôle, c’est de les aimer tels qu’ils sont.