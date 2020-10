Officiellement, les enfants ne devraient pas avoir un compte Instagram avant l'âge de 13 ans, mais bon nombre d'entre eux évoluent sur ce réseau social. Voici six règles à suivre pour guider leurs premiers pas sur cette plateforme.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Créer un compte privé

Ainsi, seules les personnes approuvées peuvent avoir accès aux photos et vidéos. Personne ne peut s’y abonner sans le consentement de l’enfant… ou plutôt le nôtre! En effet, certains parents acceptent que leur enfant ait un compte Instagram à la condition qu’ils autorisent chaque ajout d’abonnés. C’est une bonne idée pour contrôler la course aux amis.

2. Limiter au maximum les renseignements personnels

Ne pas mettre ni son prénom, ni son nom, ni sa photo dans son profil. Il est préférable d’y aller avec un pseudonyme et d’utiliser une photo où son visage n’apparaît pas. Et même chose pour sa date de naissance, sa ville ou le nom de son école. Et cela ne compte pas que pour son profil : l’enfant ne doit pas mettre de photos permettant d’identifier son école ou le parc où il joue, par exemple. Pour plus d’infos, lire Plus discret, moins de regrets, une section du site de la Commission d’accès à l’information du Québec.

3. Surveiller le comportement numérique de l’enfant

On devrait connaître le mot de passe du compte de son enfant, non pas pour effectuer une surveillance quotidienne, mais pour pouvoir le faire au besoin. On regarde aussi ce qu’il publie, les commentaires qu’il laisse et son utilisation du média social. Attention, l’enfant fera quelques faux pas. Devenir un citoyen numérique est un réel apprentissage : on doit guider et éduquer l’enfant dans un esprit d’ouverture.

4. Expliquer les enjeux et en discuter

On apprivoise avec lui ce média social. Avec l’espace numérique, le problème majeur est l’illusion de protection et d’intimité. Parce qu’un compte est privé, l’enfant peut croire qu’il peut y mettre ce qu’il veut sans danger. Or, c’est faux! On doit lui faire prendre conscience de l’incidence de toutes ses publications. Par exemple, on lui explique qu’en moins de 3 secondes, quelqu’un peut faire une capture d’écran d’une photo ou de son commentaire, et l’utiliser ensuite contre lui.

5. Réfléchir avant de publier

Ce qui est publié sur un compte Instagram – privé ou non – doit être fait de façon respectueuse. L’enfant ne devrait pas publier des photos gênantes de lui ou des autres (encore moins sans leur consentement). Sur le web, on doit protéger la vie privée des autres. On rappelle que les insultes, l’intimidation, les commentaires déplacés, la diffamation et la diffusion de contenu sans le consentement des gens qui y sont mis en scène sont interdits.

6. Établir des règles

L’enfant a besoin de balises et de limites, surtout au début de l’utilisation des médias sociaux. On dresse les règles de conduite. Des exemples : jamais de photos gênantes, jamais de photos de ses amis, utiliser Instagram alors qu’il est à la maison seulement, ne pas utiliser le clavardage, toujours demander avant de s’abonner à un compte ou d’accepter une demande d’abonnement, etc. On l’amène ainsi à se responsabiliser. Peu à peu, on pourra lui faire confiance et lever certaines règles.

Besoin de pistes? On consulte Internet, c’est moi qui décide!, du site de la Commission d’accès à l’information du Québec, et Enfants avertis, un programme interactif national d’éducation à la sécurité.

