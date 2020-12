Jouer dehors est très sain pour un enfant. Cela lui permet de rencontrer les enfants des voisins, de respirer du bon air, de faire de l'exercice et de développer son imagination.

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Depuis quelques années, de nombreux spécialistes de l’enfance déplorent le fait que les enfants et les adolescents sont de plus en plus sédentaires. Il est donc souhaitable d’encourager les jeunes à sortir. Cependant, il est important de voir aussi à leur sécurité. À quel âge, donc, peut-on envoyer nos enfants dehors en toute quiétude sans surveillance constante?

Pas trop jeunes

Quelques parents laissent leurs enfants de 2 à 3 ans jouer quelques minutes sur un balcon sécurisé tout en jetant un œil par la fenêtre ou la porte-fenêtre. Toutefois, à cet âge, de nombreux risques existent. Pendant ces minutes passées à l’extérieur, le danger est très grand, surtout en été quand une piscine est à proximité.

Vers 4 ans, les enfants peuvent rester dehors pendant un certain temps sans être surveillés constamment. Cependant, il faut s’assurer que la cour ou la terrasse ne contient pas de plantes qui pourraient être toxiques, qu’il n’y a pas de petits objets qu’ils pourraient mettre dans leur bouche ou sur lesquels ils pourraient se blesser en tombant, et que l’endroit auquel ils ont accès est clôturé. À cet âge, il faut quand même encore regarder à l’extérieur souvent et demander régulièrement aux enfants ce qu’ils font.

L’âge de raison

Ce n’est qu’entre 6 ans et le début de la puberté qu’un enfant atteint ce qu’on appelle l’âge de raison. Pendant cette période, il apprend à faire des choix sensés et développe un certain réflexe de prudence. Vous constaterez qu’il gagne peu à peu en sagesse, qu’il n’a plus tendance à traverser la rue sans regarder ni à chercher à s’éloigner pour vous faire une blague ou jouer à l’espion. Il n’est évidemment pas encore autonome, mais il peut pratiquer un sport à l’extérieur et pourra éventuellement marcher avec un ami pour faire le trajet entre la maison et l’école.

À partir de ce moment, tant qu’il restera dans le rayon déterminé et qu’il tiendra compte de vos règles de sécurité, vous vous sentirez à l’aise de le laisser rejoindre ses amis dehors.

D’ici là, vous traverserez ensemble plusieurs étapes vers l’autonomie et il acquerra le sens des responsabilités, ce qui lui permettra de rester seul dehors en toute sécurité. Vous devrez tout de même toujours superviser ses sorties de près ou de loin pendant cette période.

Quelques évidences

Il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance dans une cour où il y a une piscine ou un plan d'eau.

Il faut éviter de laisser un jeune enfant seul avec un animal.

Il faut déterminer d’avance la distance que l’enfant peut parcourir sans être accompagné, peu importe son âge.

Il est important d’anticiper les problèmes et de déterminer des solutions d’urgence appropriées.

Certains quartiers et certains villages sont plus sécuritaires que d’autres. Informez-vous auprès de vos voisins qui ont des enfants un peu plus vieux que les vôtres.

Les risques