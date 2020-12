Alors que nous sommes au beau milieu de l'été à profiter des vacances, les obligations entourant la rentrée des classes se font déjà sentir. Bientôt, il ne sera plus possible de fermer les yeux sur l'achat des fournitures scolaires. Afin de vous faciliter la tâche, voici quelques conseils pour accomplir cette corvée efficacement.

1. Vous y prendre à l’avance

Pour bien planifier vos achats, il est préférable de vous y prendre assez tôt. Vous éviterez ainsi le stress des emplettes de dernière minute dans des magasins bondés, ce qui rendra votre magasinage beaucoup plus agréable.



2. Trier et réutiliser les articles des années précédentes

Avant de vous rendre dans un magasin, prenez le temps de dresser l’inventaire de ce que vous avez déjà à la maison. Vous serez surpris de constater tout ce que vous pouvez réutiliser d’une année à l’autre. Rassemblez le matériel et faites le tri avec les enfants. Vous verrez que la liste initiale raccourcit rapidement.

De plus, nul besoin d’acheter un sac à dos et une boîte à lunch chaque année. Faites un bon nettoyage de ceux-ci et profitez-en pour sensibiliser vos enfants à la réutilisation et au respect de l’environnement.



3. Surveiller et comparer les prix

Même s’il est tentant de faire vos achats à un seul endroit, prenez le temps de comparer les offres de différents magasins. Consultez les circulaires et notez les meilleures aubaines selon vos besoins. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez rapidement avoir accès aux nombreuses promotions offertes en magasin. L’abonnement à différentes infolettres est également un excellent moyen d’être avisé des rabais sur le prix des articles. De cette façon, vous réaliserez des économies substantielles et arriverez à la caisse avec une facture raisonnable pour la rentrée.



4. Organiser votre journée d’achats

Prenez le temps qu’il vous faut. Il est inutile de tenter de tout faire entre deux rendez-vous. Vous n’en ressortirez que plus épuisé. Regroupez vos achats par magasin selon les listes que vous avez dressées au préalable. De plus, gardez en tête le rapport entre les économies et l’énergie investie. Peut-être vaut-il mieux payer un article 3 $ de plus pour vous éviter un détour de 45 minutes dans le trafic.

Finalement, si vous souhaitez éviter la folie des magasins, vous avez toujours la possibilité d’effectuer vos achats sur le web et de recevoir le tout à la maison.

Allez, avec ces quelques trucs, vous pourrez retourner à vos vacances en un rien de temps!

