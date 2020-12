Depuis 14 ans, le mois d'août est synonyme d'histoire; celle de nos ancêtres, de ceux qui ont foulé la terre sur laquelle nous habitons. Connaître leurs pas, découvrir leurs outils, fouiller là où ils ont habité nous permet de mieux comprendre d'où nous venons.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le mois de l’archéologie

Où : Dans 15 régions du Québec ou d’Ontario. Pour savoir ce qui se passe près de chez vous, consultez la programmation

Quand : Du 1er au 31 août

Pour qui : Toute la famille

Explications : L’archéologie, cette science qui aide à comprendre notre société et notre histoire, se décline en août 2018 en plus de 80 activités. Nombre de celles-ci ont été pensées exprès pour initier et passionner les familles, des plus jeunes aux plus âgés : simulation de fouilles archéologiques, atelier de pétroglyphes autochtones, rallye-archéo, discussion avec des archéologues, commémoration de batailles avec soldats et tir de mousquet, initiation à la généalogie, soirée autour du four où on moudra la farine qui servira à la fabrication d’un pain suivie de la dégustation en écoutant des légendes, filage sur rouet, création d’artéfacts, expositions…

+ : Consultez le site Internet qui est très bien détaillé : activités vedettes, types d’activités, public visé, lieux, tarifs, dates et horaire. Et attention : il faut parfois réserver. Ne tardez pas, car pour certaines activités, la capacité d’accueil n’est pas élevée.

Prix : Plusieurs activités sont gratuites, certaines sont payantes.