Il était une fois... un parent qui dort moins qu'avant! Vous savez ce qu'on dit : « La naissance d'un enfant est le plus bel événement d'une vie, mais ça te scrappe un cycle de sommeil sur un moyen temps! »

Je me suis donc amusé à répertorier les cinq facteurs qui nuisent au sommeil de nos précieux poupons... et le nôtre!

1. Les dents qui poussent

Je regarde ma fille et ça a tellement l’air de faire mal… Je pense que l’humain devrait avoir juste deux dents : une grosse en haut et une en bas. Ça pousserait d’un coup, mais après, ce serait fini! Et même pas de soie dentaire à passer! Ou peut-être qu’un bébé devrait naître avec toutes ses dents. Ah non, je viens d’avoir une image et c’est juste terrifiant.

2. Le bruit

C’est toujours quand je réussis à endormir ma fille et que j’suis sur le point de quitter sa chambre que quelqu’un me texte ou m’appelle, que le plancher craque, que ma voisine du dessus échappe sa collection de chaudrons, qu’une voiture klaxonne 102 fois, qu’un vendeur sonne à ma porte, que tous les chiens de la ville se mettent à japper et que tous les enfants se mettent à apprendre à jouer du violon en même temps! J’ai vraiment un mauvais karma.

3. Les reflux/coliques/problèmes de digestion

Ma fille est intolérante aux protéines bovines, au soya et à mille autres trucs. Là, on le sait, mais ça n’a pas toujours été le cas. Plus petite, elle pouvait manger UN aliment (juste UN!) qui avait été en contact avec un des mille aliments en question et elle en avait pour trois jours à s’en remettre. Elle se raidissait comme une barre, hurlait comme une fillette devant Marie-Mai (mais sans le plaisir) et… ne dormait pas.

4. La disparition de la suce

Bon, je ne suis pas architecte, mais on s’entend pour dire que c’est pas super grand, un lit de bébé. Pourtant, quand ma fille y perd sa suce, c’est le drame, la crise, la FIN DU MONDE. On dirait qu’elle ne réalise pas que la suce n’est pas partie refaire sa vie dans le Wyoming et qu’elle se trouve probablement à deux pouces de sa face.

5. Elle n’est pas chez ses grands-parents

Il existe un phénomène inexpliqué chez les bébés. Chaque fois que mes parents gardent ma fille chez eux, elle dort des 12 heures! Je ne sais pourquoi c’est comme ça, mais c’est comme ça! C’est ce que j’appelle « la magie des grands-parents ». S’il y a un scientifique dans la salle, veuillez me contacter pour m’expliquer!

Ah, pis il y a aussi la chaleur, les virus, le froid, la faim, le manque de sommeil… Bref, l’expression « dormir comme un bébé », c’t’un MENSONGE!

Bonne sieste!

Sim

