L'été, c'est la période des déménagements, des voyages en famille, de la piscine, de la découverte d'amitiés nouvelles, de lieux mystérieux ou d'expériences inusitées...

Un texte de Ève Christian

Titre : En voyage

Auteures : Christine Nadeau (textes) et Chloloula (illustrations)

Éditions : De l’Isatis

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un jeune enfant raconte les différentes étapes de son premier voyage estival. L’inconnu l’apeure un peu, mais l’attire aussi. Les découvertes qu’il fera rempliront son album de souvenirs.

Mon avis : La collection Clin d’œil met en poésie le quotidien des tout-petits avec des termes à leur niveau. Ce livre rassurera les bambins qui partent au loin, en voiture; l’insécurité de l’inconnu sera atténuée par la présence de la famille.

Titre : Mémé à la plage

Auteures : Rhéa Dufresne (textes) et Aurélie Grand (illustrations)

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Les vacances en famille s’avèrent bien dérangeantes pour Mémé. Mais elle n’a pas dit son dernier mot!

Mon avis : Avec humour, l’histoire rappelle que, parfois, quand toute la famille est présente, les vacances ne sont pas de tout repos. Mais Mémé pense avoir trouvé une façon de pouvoir enfin lire tranquille!

Titre : C’est trop l’aventure en pleine nature

Auteurs : Camille Berta (textes), Laure Cacouault (illustrations) et Jérôme Carrier (adaptation)

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Divisé en trois parties (Observer, écouter et sentir; Créer dans et avec la nature; Partir à l’aventure), ce livre propose une cinquantaine d’activités simples à faire à l’extérieur ou dans la maison. Elles ont toutes un lien avec la nature : réussir une bouture, bricoler un carillon à vent ou un mobile à verre dépoli, cuisiner du miel de pissenlit, savoir s’orienter, connaître différents nœuds…

Mon avis : C’est un livre français adapté pour le Québec par un naturaliste (ex. : sur la trace du caribou des Chic-Chocs). Aspects pratiques : son format chevalet, ses mentions du temps de réalisation, des niveaux de difficulté et de la présence requise ou non d’un adulte. J’aime l’aspect instructif jumelé à plusieurs activités : par exemple, à la suite des instructions pour réussir un feu de camp, on explique la domestication du feu qui remonte à près de 4000 siècles.

Titre : L’été de Daphné

Auteures : Martine Latulippe (textes) et Julie St-Onge Drouin (illustrations)

Éditions : FouLire

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Daphné pense que l’été sera long : elle et ses parents viennent d’arriver dans un nouveau quartier et elle n’a pas d’ami... Jusqu’à ce qu’elle croise son voisin Phil. Leur imagination débordante fera défiler leurs journées à la vitesse grand V!

Mon avis : La collection Mini-Ketto est mignonne; on y trouve les personnages créés par la compagnie québécoise Ketto qui produit de multiples articles (sacs d’école, étuis à crayon, vaisselle, etc.). Les petits romans sont colorés, et leurs textes courts sont parfaits pour les premiers lecteurs. Douze tomes sont déjà parus.

Titre : Magalie au camp

Auteure : Carole Dion (textes)

Éditions : L’Interligne

Pour les enfants à partir de : 9 ans

Résumé : Cinquième tome de cette série où Magalie, jeune adolescente, trouve toujours un élément intrigant pour mener son enquête. Cette fois, une découverte inquiétante faite en pleine forêt lors d’un camp d’été change l’allure de cette semaine de vacances avec ses trois amis!

Mon avis : C’est un roman de près de 150 pages qui plaira aux jeunes qui aiment la solidarité de l’amitié, l’entraide et le mystère, et qui ont la fibre enquêteuse! Ce qui aurait pu être une chasse au trésor amusante avec à l’aide d’homonymes se transforme en un presque cauchemar pour le camp Beaux-Sept-Jours!