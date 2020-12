La motricité fine regroupe tous les gestes qui exigent une certaine dextérité et une précision. Certains jeux et activités aident les enfants à manier les objets (les prendre, les lâcher, les manipuler, les changer de côté, etc.) et à poser des gestes précis (emboîter, enfiler, empiler, etc.).

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Jouer au bon vieux Mikado

Laissez tomber les fines baguettes de bois ou de plastique et, ensuite, chaque joueur doit essayer d’en prendre une seule à la fois, sans faire bouger les autres.

2. Enfiler avec dextérité

Faire des colliers semble être une activité simple, mais elle permet de développer la motricité fine de votre enfant. Commencez par des perles plus grosses et du fil plus épais (vous pouvez aussi vous servir de cure-pipes ou de pailles), et prenez du matériel plus fin par la suite. Pour les tout-petits, coupez des rouleaux de papier essuie-tout ou de papier hygiénique et demandez-leur de les enfiler sur un cordon ou un lacet.

Plantez des brochettes en bois dans un bloc de styromousse et demandez à votre enfant d’y faire glisser des perles. Pensez aussi à vous amuser avec des macaronis.

3. Pincer sans se tromper

Faites prendre divers objets à votre enfant avec des pinces (des pinces en plastique ou des pinces à épiler pour plus de précision) : des boules d’ouate, des pompons de laine, des graines de tournesol, des trombones, etc. Placez les objets dans un pot et demandez à votre enfant de les ranger dans un carton d’œuf. Vous pourriez utiliser les pinces du jeu Opération qui est aussi un excellent jeu pour exercer sa motricité fine.

4. Faire rouler doucement

Mettez des billes dans un bac et demandez à votre enfant d’utiliser une seule main afin de prendre une bille à la fois avec une cuillère. Puis, il devra faire rouler doucement la bille dans le goulot d’une bouteille . Commencez par un pot à large ouverture (un pot de yogourt, par exemple) puis passez à une bouteille au goulot plus étroit (une bouteille de ketchup, par exemple).

5. Étirer habilement

Plantez des punaises dans des formes en liège (des dessous de plat, par exemple), et numérotez-les. Ensuite, offrez des élastiques de différentes grandeurs (pour varier la tension) et demandez à votre enfant de relier les punaises numérotées. Par exemple, demandez-lui de relier la 2 et la 7, la 3 et la 9, etc.

Du même auteur

4 dangers autour de la maison

5 choses à savoir sur la gastro-entérite

5 moyens pour mieux profiter des week-ends

4 jeux sans préparation à jouer dans l’auto

5 idées pour avoir plus de livres sans trop dépenser