C'est la canicule? Puisque tout le monde n'a pas la possibilité de sauter dans une piscine ni de profiter d'un climatiseur, voici quelques idées efficaces pour avoir un peu moins chaud quand le mercure grimpe.

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Prévoyez de la glace et des débarbouillettes

Si vous avez l’intention de passer la journée dans la cour, au parc ou dans la ruelle, il vous faudra de quoi pour vous rafraîchir de temps en temps. Une bonne solution consiste à apporter un bac de glaçons qui fondront lentement et qui vous procureront continuellement de l’eau fraîche. Mettez-y des débarbouillettes pour que les enfants puissent s’éponger la nuque, le front et les bras quand ils auront trop chaud.

Faites la guerre!

C’est la façon classique de se rafraîchir. Organisez des batailles de fusils à eau, de ballons d’eau ou d’éponges trempées dans l’eau fraîche pour que tout le monde se sente mieux, tout en s’amusant.

Cuisinez des repas légers

Il est hors de question d’ouvrir le four par cette chaleur, et la cuisinière n’est pas une bien meilleure solution. En plus, personne n’a très faim quand il fait très chaud. Prévoyez donc des crudités, des fruits, des yogourts, des sandwiches et des salades pour tout le monde.

Préparez des sucettes glacées maison

Si vous faites régulièrement des sucettes glacées avec les enfants, ils se souviendront qu’il y en a et s’en resserviront souvent. Par conséquent, ils seront toujours hydratés et auront moins chaud.

De l’eau, encore de l’eau

Petits et grands doivent boire souvent de l’eau en été. C’est pourquoi il est important de laisser de l’eau fraîche à la disposition de tous pendant les vagues de chaleur. Les petits bougent beaucoup et sont plus sensibles que les adultes aux températures extrêmes. Ils peuvent donc se déshydrater rapidement. Pensez à mettre des pichets d’eau près d’eux en tout temps.

Improvisez des jeux d’eau

L’arrosoir, le boyau d’arrosage et les jeux d’eau extérieurs qu’on peut acheter dans les grandes surfaces sont très pratiques pendant la canicule, alors sortez vous amuser. Ils rafraîchissent immédiatement les enfants, mais refroidissent aussi le sol et l’air ambiant, ce qui a pour effet d’atténuer le poids de la chaleur tout autour de votre maison.

Prenez un bain d’eau fraîche

En revenant à la maison après une sortie ou à la fin d’une longue journée à la maison, n’hésitez pas à proposer aux enfants un bain tiède ou même frais (mais pas froid!) qui fera baisser un peu la température de leur corps et les aidera à dormir.

Fermez les rideaux, ouvrez les fenêtres

La première chose à faire pendant la canicule, c’est de laisser la chaleur intense à l’extérieur. Pour y arriver, il faut fermer tous les rideaux le jour et ouvrir les fenêtres la nuit. De cette façon, la fraîcheur restera à l’intérieur pendant la journée. Vous pouvez aussi accrocher à la fenêtre une serviette mouillée et froide en guise de rideau si vous sentez une petite brise.

Fabriquez un ventilateur à glace

À défaut d’avoir un vrai climatiseur, vous pouvez vous en bricoler un en plaçant des bouteilles d’eau glacée devant le ventilateur. Ce sera juste assez efficace pour vous aider à vous endormir.

Campez dans le salon

Inutile d’essayer de rafraîchir cinq pièces pendant la nuit. Si votre appartement est vraiment très chaud, installez toute la famille dans le salon et partagez votre ventilateur. Ce sera bien plus efficace et vous le saurez immédiatement si les enfants ont trop chaud pendant la nuit.