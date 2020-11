L'été, c'est la période des déménagements, des voyages en famille, de la piscine, de la découverte d'amitiés nouvelles, de lieux mystérieux ou d'expériences inusitées...

Un texte de Ève Christian

Titre : Delfouine et le grand plouf!

Auteures : Valérie Fontaine (textes) et Anne-Marie Bourgeois (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Delphine adore quand papa l’emmène s’amuser dans leur piscine. Ensemble, ils ont un plaisir infini!

Mon avis : Les illustrations et le texte sont près de la réalité des jeunes enfants; ceux-ci seront captivés par l’histoire. Qui n’a pas créé un courant dans une piscine hors terre ou arrosé un ami avec un fusil à eau? Parfois, c’est un papa qui s’amuse à faire des bombes, à lancer son bambin dans les airs ou à se transformer en gentil requin qui aime goûter aux orteils de son enfant ravi!

Titre : Une nuit de rêve

Auteurs : Rhéa Dufresne (textes) et Daniel Sylvestre (illustrations)

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Béatrice et sa mère voyagent de nuit pour se rendre chez papi, qui habite près de la mer. Chemin faisant, Béatrice ne cesse de se faire réveiller par sa mère…

Mon avis : Bien des parents choisissent de voyager de nuit avec des enfants, leur permettant ainsi de poursuivre leur nuit en route. Mais quand on dort, on manque les magnifiques spectacles qu’offre la nature, comme un lever de pleine Lune sur l’océan, des Perséides qui filent ou des aurores boréales qui ondulent et colorent le ciel noir.

Titre : Vive les vacances!

Auteur : Olivier Dutto (textes et illustrations)

Éditions : Soleil

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Elle l’appelle « microbe », il la surnomme « l’alien »; en fait, ce sont les P’tits diables! Et dans cet album compilation hors série, on trouve le frère et la sœur en vacances, mais pas en congé d’obstinations fraternelles!

Mon avis : C’est un format bande dessinée avec une histoire par page. Après avoir parcouru ce livre, nos enfants nous semblent sages! En prime : des tatouages des personnages principaux que les enfants aimeront porter.

Titre : Spécial vacances

Auteurs : Alain M. Bergeron, Michel Quintin (textes) et Sampar (textes et illustrations)

Éditions : Michel Quintin

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Ce sont les meilleures blagues sur la thématique des vacances extraites des 69 titres de la collection « Savais-tu? ».Les illustrations complètent à merveille le court texte et les phrases des phylactères.

Mon avis : Cette collection décrit le quotidien et les mœurs des animaux avec humour. Que vous soyez petit ou grand, je vous assure que si vous ne riez pas à gorge déployée, à tout le moins, vous craquerez un sourire!

Titre : Les vacances

Auteurs : François Gravel (textes) et Philippe Germain (illustrations)

Éditions : FouLire

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Les animaux aussi sortent de leur quotidien pour les vacances : la taupe Thodore se prélasse au bord de la piscine d’un hôtel avec Bernadette la bernache, les éléphants fréquentent les spas, alors que les zèbres préfèrent les musées… Et leur sujet de conversation préféré est la façon, bizarre, qu’ont les humains de vivre leur vie.

Mon avis : Si vous ne connaissez pas l’écriture de François Gravel, découvrez-la rapidement! Cette collection de petits romans appelée « Le livre noir sur la vie secrète des animaux » démontre l’imagination débordante de cet auteur, et l’humour y est omniprésent. Détenteur de secrets sur le règne animal, François Gravel livre les réflexions et les discours d’espèces de toutes tailles. Vous serez surpris de ce qu’elles peuvent penser des humains!

Titre : L’enquête secrète du trésor perdu

Auteurs : Jean-François Sénéchal (textes), Julie Desrochers (photos) et Alexandre Lanthier (direction artistique)

Éditions : Jules la mouche

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Charlot et Filou, Lili, leur cousine, et l’ami Zac passent une semaine à la campagne chez grand-mère Claude. La rencontre fortuite avec Alfred l’ermite donne un sens à leurs vacances. Il paraît qu’il détient un trésor… Les quatre enquêteurs se mettent en tête de le découvrir.

Mon avis : C’est une belle idée que d’illustrer une histoire avec des photos; le réalisme est encore plus présent. Ce livre fonctionnera bien avec les enfants adeptes de cinéma!

Le premier tome, paru sous le titre de L’enquête secrète de la ruelle, a été nommé au Prix jeunesse des libraires du Québec (2017) et est lauréat du prix Philippe-Béha (2017).