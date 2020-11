La thématique des quatre pôles d'Espace pour la vie pour 2018 se décline en autant de manières qu'a le vivant d'habiter la terre. Quoi de mieux que des rencontres entre l'humain et la nature pour comprendre comment réussir la cohabitation?

Un texte de Ève Christian

Quoi : La nature pour toit

Où : Jardin botanique de Montréal

Quand : Jusqu’au 3 septembre

Pour qui : La famille

Explications : Dans une section apaisante du jardin, où chantent les oiseaux et souffle le vent dans les multiples grands arbres, on trouve un parcours immersif où l’on croise les abris de six animaux (trois insectes, deux oiseaux et un mammifère) en grandeur bien plus que nature, pour la plupart. Les plus jeunes s’amuseront à y entrer en jouant le rôle de l’animal, les plus vieux prolongeront le plaisir avec la lecture des informations sur les panneaux explicatifs, et la famille en entier pourra prendre une pause nature dans le cocon d’un papillon!

De 11 h à 17 h, des guides-animateurs proposeront des activités en lien avec ces abris

Une belle au bois dormant dans le cocon du papillon-lune Photo : Sonya Charest

+ : Tant qu’à être sur l’un des sites d’Espace pour la vie, profitez-en pour ajouter d’autres activités à votre journée. Créez un programme sur mesure pour votre famille. Consultez le calendrier et voyez, sur une liste exhaustive, les activités offertes pendant la journée.

Je propose entre autres un voyage pour découvrir un habitat méconnu : la canopée. Chemin faisant, vous pourrez consulter des pages, grandeur humaine, des carnets de croquis du botaniste Francis Hallé, qui a étudié cet écosystème à la cime des arbres toute sa vie durant.

Finalement, vous pouvez pique-niquer aux endroits réservés à cet effet ou manger au restaurant, qui propose un menu santé.

Prix : Forfaits offerts selon le nombre d’activités et de lieux visités (Jardin botanique et Insectarium ainsi que Planétarium)