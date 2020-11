J'ai découvert tout récemment ces livres aux personnages si attachants, mais les auteurs ont écrit le premier tome il y a près de 20 ans! On trouve de nombreux titres, en différents formats, qui plairont aux enfants à partir de 4 ans. Mais attention : même les plus grands (et les parents!) tomberont amoureux des habitants de ce poulailler. En voici quelques exemples :

Un texte de Ève Christian

Auteurs : Christian Jolibois (textes) et Christian Heinrich (illustrations)

Éditions : Pocket Jeunesse

Chasseur de cauchemars Photo : PKJ

Titre : Chasseur de cauchemars

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Pitikok rencontre le lapin Blanc Manteau, qui souffre de cauchemars à répétition, tellement qu’il n’arrive plus à dormir. Le petit coq rouge, avec sa plume magique, partira dans le Bois des Songes afin de résoudre le problème du lapin blanc… d’une drôle de façon!

Mon avis : La collection Pitikok présente les aventures d’un petit coq rouge, celui qui deviendra le papa des p’tites poules. De format carré, avec un texte relativement court, ces livres traitent de thèmes qui font partie du quotidien et des premiers apprentissages des bambins. Les illustrations, joliment colorées, accompagnent parfaitement le texte.

Un poulailler dans les étoiles Photo : PKJ

itre : Un poulailler dans les étoiles

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Les petites poules découvrent la voûte céleste. L’une d’elles, Carmélito, voit une étoile filante. Carmélito veut comprendre ce qu’est une étoile; un bon prétexte pour rencontrer Galilée, l’ami de Bélino, le petit bélier de la ferme.

Mon avis : J’aime cette façon dont les auteurs réussissent à installer leurs gallinacés dans un environnement scientifique; une belle initiation pour les enfants! Ces albums sont d’un grand format; une transition pour les premiers lecteurs qui les mènera vers le petit format qui ressemble à un premier roman.

La cabane maléfique Photo : PKJ

Titre : Les p’tites poules et la cabane maléfique

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Pitikok, le papa des petites poules, est enlevé par une cabane maléfique qui se déplace sur des pattes! Le poulailler est totalement pris au dépourvu et apeuré. Comment sauver le patriarche?

Mon avis : En petit format, genre premier roman, plusieurs titres font partie de cette collection. Ces histoires plairont aux enfants dès 5 ans, qui pourront les lire seuls dès 7 ans. On retrouve en trame de fond la légende de la méchante sorcière Baba Yaga. Il y a de quoi semer l’émoi chez les poules!

Plus : Au Salon du livre de Québec, j’ai rencontré l’illustrateur Christian Heinrich, qui travaille en étroite collaboration avec Christian Jolibois, l’auteur, pour Les p’tites poules. Je vous propose d’écouter notre entretien, découpé ici en trois parties.

Christian Heinrich Photo : Frantizek Zvardon

Clip 1 : L’origine amusante des P’tites poules et l’inspiration infinie des auteurs qui se sont rencontrés, il y a déjà plusieurs années.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Clip 2 : Dans certains des livres, comme Les p’tites poules et la cabane maléfique et Un poulailler dans les étoiles, mentionnés ci-haut, les auteurs font des pastiches de certains contes et légendes. Ils vont même jusqu’à forcer une rencontre entre leurs poules et des personnages célèbres; voici d’où leur est venue cette idée. Avec une quarantaine de poules au poulailler, comment les auteurs arrivent-ils à les reconnaître et d’où tirent-ils l’origine de leur nom?

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Clip 3 : Christian Heinrich sait nous convaincre de découvrir cet univers d’oiseaux qui se décline presque à l’infini!