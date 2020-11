Initier votre enfant au bonheur que procure la lecture ne signifie pas qu'il faille vider votre portefeuille. Voici cinq idées pour avoir plus de livres à la maison sans trop dépenser.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. S’inscrire à la bibliothèque

La bibliothèque de quartier permet d’obtenir souvent plus d’une dizaine de livres par abonné autant de fois qu’on le veut dans un mois! C’est la façon la plus économique d’avoir accès à un aussi grand nombre de livres. On abonne toute la famille, et même les bébés grâce au programme Une naissance, un livre.

2. Ouvrir l’œil dans les bazars et les ventes-débarras

Le printemps et l’été sont les saisons des ventes-débarras. Quel bon endroit pour trouver des livres en bon état à une fraction du prix! En automne et en hiver, on parcourt les annonces dans notre hebdomadaire régional pour trouver les bazars où aller fouiller pour débusquer de belles trouvailles. On cherche sur ventedegarage.ca.

3. Visiter les friperies et les magasins de rabais

Les friperies et les magasins de rabais (comme les boutiques Renaissance, le Village des Valeurs et l’Armée du Salut) reçoivent parfois des lots de livres qu’ils vendront peu cher. C’est une bonne façon de renflouer les tablettes de sa bibliothèque.

4. Acheter seconde main en parcourant les annonces en ligne

On trouve des livres à vendre sur les sites de petites annonces en ligne. Souvent, on peut même faire de super achats pour des lots de livres fort alléchants. Si l'on cherche une série en particulier, on peut soi-même publier une petite annonce. On peut trouver de vraies belles aubaines si l’on est patient! Des pistes : kijiji.ca, lespac.com, lesventes.ca

5. Instaurer un troc de livres entre amis

On échange un lot de livres entre amis et on se les remet au prochain souper de groupe. Une façon de faire circuler les livres. De cette manière, les enfants découvrent de nouveaux auteurs ou de nouvelles séries qui ont plu à leurs amis. On peut même faire la même chose entre adultes!

Saviez-vous que le site Radio-Canada propose des livres audio? Comme La doudou qui ne sentait pas bon, Thomas, prince professionnel, Douze oiseaux et plusieurs autres livres lus par divers comédiens.

Du même auteur

Méditation : 3 pistes à explorer

Simplifier l’heure du dodo : 3 gestes qui vous aident

5 choses à savoir sur la gastro-entérite

5 moyens pour mieux profiter des week-ends

4 jeux sans préparation à jouer dans l’auto