Afin d'initier les plus jeunes à ce festival qui présente des films d'horreur, fantastiques, d'action et de science-fiction, une programmation spéciale est proposée aux familles.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Mon premier Fantasia

Où : Théâtre J. A. Bombardier du Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Quand : les 15, 19, 22, 26 et 29juillet à 11 h et 14 h

Pour qui : toute la famille

Description : Cinq programmes de courts métrages internationaux sont proposés aux enfants et aux plus grands. Ils ont pour thèmes l’amitié, le respect, le courage, l’entraide, la persévérance, l’espoir et le rêve. Plusieurs projections sont en français, alors que les autres sont sans dialogues pour en faciliter la compréhension. Afin de vous aider à faire un choix judicieux approprié pour vos enfants, consultez la programmation, dans laquelle vous trouverez des descriptions, et même des extraits de films.

Prix : Gratuit. Vous n’avez qu’à vous présenter dans la salle de projection; la règle du premier arrivé premier servi prévaudra.

+ : D’autres projections (payantes cette fois et pas nécessairement en français) sont aussi au menu; je pense entre autres au long-métrage Gaston Lagaffe, une comédie familiale qui met en scène le personnage le plus paresseux de l’histoire de la bande dessinée, créé par Franquin (le 29 juillet à 15 h). Pour voir la liste et la description des films pour la famille, consultez la programmation.