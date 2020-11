Les sujets les plus à risques pour les coups de chaleur sont sans contredit les personnes âgées et les bébés. Les coups de chaleur peuvent même être fatals s'ils ne sont pas traités rapidement.

Ce contenu a été écrit par Sonia Cosentino, de notre partenaire Maman pour la vie.

Symptômes

Les symptômes, qui peuvent être nombreux ou limités à quelques-uns, sont rapidement décelables chez les gens qui en sont victimes.

forte fièvre : chaleur interne pouvant atteindre plus de 40 degrés;

peau sèche et brûlante;

somnolence anormale;

pouls rapide;

hyperexcitabilité;

yeux creux et pupilles dilatées;

nausées et vomissements;

perte de conscience;

délire;

convulsions.

Que faire

Il faut intervenir rapidement, car un coup de chaleur non soigné peut entraîner un coma et des séquelles irréversibles. Si les symptômes sont sévères et si la situation dure depuis un certain moment, appelez l'ambulance ou rendez-vous rapidement à l’hôpital.

Vérifiez que la personne ne s'étouffe pas, qu'elle respire toujours et que son cœur bat. Si elle perd connaissance, allongez-la sur le côté.

Refroidissez le corps de la victime et réhydratez-la en lui donnant de l’eau et en la dépouillant de ses vêtements.

et en la dépouillant de ses vêtements. Passez une débarbouillette humide sur des endroits stratégiques comme le cou, les aisselles et les aines. Utilisez de l'eau fraîche, mais non glacée, car il y a un risque de choc thermique.

Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et d'humidité accablantes au moment où la température de l'air atteint ou dépasse 30 °C et que l'indice Humidex (température et taux d'humidité combinés) atteint ou dépasse 40 °C.

Prévention

S’il fait très chaud, un bébé aura lui aussi très chaud. Ce n’est pas parce qu’il est tout petit qu’il faut l’emmailloter à tout prix!

Durant une canicule :

Évitez le plus possible les endroits chauds et humides, surtout entre 10 h et 16 h, quand le soleil plombe.

Évitez les promenades dans une poussette fermée dans laquelle l’air ne circule pas.

Habillez les nourrissons avec des vêtements légers.

Donnez à boire au bébé toutes les demi-heures . Un bébé est incapable d’exprimer la soif, mais il la ressent! S'il est allaité, donnez-lui le sein en plus petites quantités, mais plus fréquemment. Sinon, quelques gorgées d’eau bouillie et refroidie à intervalle régulier sont recommandées. Offrez de l'eau, des jus de fruits ou des bouillons de légumes légèrement salés aux bébés plus vieux.

. Un bébé est incapable d’exprimer la soif, mais il la ressent! S'il est allaité, donnez-lui le sein en plus petites quantités, mais plus fréquemment. Sinon, quelques gorgées et refroidie à intervalle régulier sont recommandées. Offrez de l'eau, des jus de fruits ou des bouillons de légumes légèrement salés aux bébés plus vieux. Prévoyez toujours de l’eau dans vos déplacements en voiture par temps chaud. Un embouteillage ou une panne de voiture peut toujours arriver.

Évitez les longs trajets en voiture et faites des arrêts fréquents pour vous assurer que l’enfant va bien. Comme la somnolence est un des symptômes des coups de chaleur, soyez vigilant si le sommeil du bébé est anormal ou prolongé.

Humectez souvent son corps avec une lingette humide régulièrement rafraîchie. Vous pouvez aussi prévoir un vaporisateur d’eau avec lequel asperger l’enfant.

Équipez votre voiture d'un pare-soleil intérieur .

. S’il fait très chaud à l’intérieur du domicile, faites osciller un ventilateur devant un bac de glaçons pour abaisser la température de quelques degrés.

Ne laissez jamais l’enfant dans une voiture immobile sous le soleil.

N’hésitez pas à demander l'avis d'un médecin dès le moindre symptôme inhabituel.

Autres trucs pour tous

Si vous souffrez de la chaleur, c'est sans doute parce que vous n'avez pas de climatiseur à la maison ou au bureau. Voici quelques suggestions qui pourraient vous être utiles.

Allez à l'épicerie, au centre commercial, à la bibliothèque ou au cinéma, à des endroits qui sont hautement climatisés et qui vous donneront quelques heures de répit. Surtout, prenez votre temps, flânez, mangez une crème glacée, buvez une boisson bien fraîche...

On ne le dira jamais assez, buvez beaucoup, beaucoup d'eau ! Pas nécessairement de grandes quantités à la fois, mais souvent, pour remplacer l'eau que vous perdez en raison de la chaleur et de la sueur. Évitez les boissons sucrées, qui ne vous désaltéreront pas autant que l'eau le fera.

! Pas nécessairement de grandes quantités à la fois, mais souvent, pour remplacer l'eau que vous perdez en raison de la chaleur et de la sueur. Évitez les boissons sucrées, qui ne vous désaltéreront pas autant que l'eau le fera. Soulagez-vous en appliquant une débarbouillette d'eau fraîche sur votre nuque. Rincez-la souvent à l'eau froide et essuyez-vous le visage et le cou aussi souvent que possible.

Baissez un peu votre température corporelle avec un bain de pieds à l'eau fraîche, ça vous apportera un répit apprécié.

Fermez les stores des fenêtres les plus ensoleillées pour empêcher le soleil de trop réchauffer la pièce.

De la glace devant un ventilateur aidera à rafraîchir un peu la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Prenez une douche ou un bain à l'eau tempérée ou fraîche pour un soulagement immédiat, mais malheureusement de courte durée. Retournez-y plusieurs fois dans la journée et juste avant le coucher.

Portez un vêtement humide, surtout si vous êtes à l’extérieur!

Si vous le pouvez, passez du temps au sous-sol (surtout pour dormir); il y fait toujours plus frais qu'aux étages.

Ralentissez le rythme! Arrêtez de courir, privilégiez les activités calmes avec les enfants ou les jeux d'eau. Et même au travail, prenez votre temps, vous serez plus actifs quand le mercure redescendra!

Mise en garde : Ce texte est fourni à titre d’information générale, et ne doit en aucun cas remplacer l'avis d’un médecin.