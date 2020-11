L'été, c'est la saison où l'on aime déguster des aliments frais et colorés; tellement frais qu'on peut les cueillir directement de son jardin. Mais d'où viennent les différents fruits et légumes? Peut-on les faire pousser sur son balcon? Leurs couleurs ont-elles des propriétés nutritives particulières? Tiens... pourquoi pas : voici des recettes à faire en famille!

Un texte de Ève Christian

Titre : Dis, comment ça pousse?

Auteures : Françoise de Guibert (textes) et Clémence Pollet (illustrations)

Éditions : De la Martinière jeunesse

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Sur chaque page double, on trouve l’aspect physique d’un légume ou d’un fruit, l’endroit où il pousse (la terre, un arbre, un arbuste ou une liane…), sa provenance dans le monde, la façon de le cueillir ou sa manière de mûrir.

Mon avis : On reconnaît parfaitement les sujets même s’ils sont illustrés par des dessins, et non par des photos. Parmi les quelque 70 fruits, légumes, cucurbitacées et noix qui y sont décrits, certains m’étaient inconnus. Vous saviez qu’un coqueret du Pérou pousse sur le physalis?

Titre : Des couleurs à croquer

Auteurs : Collectif d’auteurs

Éditions : Édito jeunesse

Pour les enfants à partir de : 5 ans (avec l’aide d’un grand ou d’une grande pour les recettes)

Résumé : Ces 24 recettes végétariennes sont le prétexte pour découvrir les propriétés nutritives de plusieurs fruits et légumes selon leur couleur.

Mon avis : Un livre hyper coloré, rempli de photos montrant des enfants qui cuisinent et des recettes aux étapes faciles à suivre pour arriver à un excellent résultat. C’est la recette parfaite pour faire avaler des légumes et des fruits aux enfants!

Titre : Les croquins

Auteures : Élisabeth Briset des Nos (textes) et Paule Trudel-Bellemare (illustrations)

Éditions : Cardinal

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Dix historiettes permettent de découvrir un légume ou un fruit et sa provenance. Chacune est agrémentée d’une légende sur l’origine de son appellation. Le conte ajoute aussi les caractéristiques en lien avec la santé.

Mon avis : La personnification des aliments ajoute une saveur ludique : Miguel Tomate du Mexique, Giovanni Brocoli d’Italie, Chloé Canneberge du Canada…

En prime : des recettes faciles à faire avec les enfants (sucette glacée ananas-coco, pizza brocoli et cheddar, pouding à l’érable…)

Titre : Plantez vos noyaux!

Auteurs : Holly Farrell (textes) et Melvyn Evans (illustrations)

Éditions : Modus Vivendi

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Pépin ou noyau? Comment récolter les graines et les semer? De quelle façon faut-il prendre soin des jeunes plants? Un minimum de biologie végétale, des schémas clairs et précis, la science derrière la croissance d’une plante, des photos éloquentes et les étapes à suivre pour faire pousser plus de 25 plants.

Mon avis : Qui n’a jamais plongé dans l’eau le bout d’un noyau d’avocat espérant voir croître un avocatier? Si j’avais eu ce livre en main étant enfant, j’aurais peut-être mené à bien ce genre de projet plus adéquatement! C’est une activité amusante et simple à réaliser avec les jeunes et nécessitant peu de matériel.

Les icônes indiquant le niveau la facilité de l’exercice et la patience nécessaire pour attendre d’en voir le résultat permettent de choisir la bonne graine selon l’âge de l’enfant. Un très beau livre qui donne le goût de s’adonner à la culture!

Titre : La fête des fruits

Auteure : Gerda Muller (textes et illustrations)

Éditions : L’école des loisirs

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Sophie déménage d’une grande ville européenne vers une région rurale du sud de la France. Sa nouvelle voisine, une adolescente, l’initie aux végétaux qui poussent dans la campagne environnante. Selon les saisons, elles observent les arbres se modifier, les bourgeons et les différents fruits pousser.

Mon avis : Ce livre n’est pas un documentaire, mais plutôt une histoire. C’est sous cette forme que l’enfant apprendra l’origine de plusieurs fruits, leur allure, les arbres sur lesquels ils poussent. Un voyage dans la campagne française qui permet d’apprendre sans s’en rendre compte.