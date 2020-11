Un long trajet devant soi? Un embouteillage qui étire le temps passé dans la voiture? Les enfants s'impatientent? Voici quatre jeux pour s'amuser et pour éviter les « Est-ce qu'on arrive bientôt? », répétés toutes les 10 minutes.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Devine mes pensées!

Un membre de la famille est le meneur du jeu et les autres essaient de lire dans ses pensées. Le meneur choisit, dans sa tête et sans le dire, une personne que tout le monde connaît. Pour que ce soit plus simple, on peut proposer un thème : un membre de la famille, une vedette, un personnage de films, etc. Ensuite, à tour de rôle, chacun pose une question au meneur, et celui-ci ne doit répondre que par oui ou par non. Au lieu de poser une question, un joueur peut essayer de trouver la solution.

2. Détective visuel

Chaque membre de la famille nomme une chose que tous les autres, y compris le joueur en question, devront repérer sur la route. Par exemple, ce peut être une voiture rouge, une roulotte, une pancarte annonçant un poste à essence, une plaque d’immatriculation avec la première lettre de son prénom, un animal, un camion avec la photo d’un aliment, une image d’avion, etc. Chacun essaie d’être le premier à repérer la chose nommée.

3. Écrire sans crayon

Voilà un jeu qui permettra à chacun d’exercer son sens d’observation. Les joueurs doivent écrire un mot en trouvant toutes les lettres sur les plaques d’immatriculation des voitures. On peut opter pour la version « course aux mots » avec les plus grands. Chacun a un mot différent, et le premier qui forme son mot au complet gagne. Mais avec les plus jeunes enfants, on travaille en coopération pour les aider.

4. De A à Z… à l’endroit et à l’envers

On choisit une catégorie (animaux, couleur, personnages de film, insecte, type de sport, etc.), et à tour de rôle, en suivant l’ordre alphabétique, chacun doit trouver un élément pour poursuivre la liste jusqu’à ce que quelqu’un brise la suite en ne trouvant pas une bonne réponse. On réussit de A à Z? On recommence de Z jusqu’à A. Par exemple, avec la catégorie « animaux » : A pour alligator (joueur 1), B pour baleine (joueur 2), C pour chameau (joueur 3), D pour dromadaire (joueur 4), E pour éléphant (joueur 1), etc.

Du même auteur

Discipline : 4 mots pour nous guider

Méditation : 3 pistes à explorer

Simplifier l’heure du dodo : 3 gestes qui vous aident

5 choses à savoir sur la gastro-entérite

5 moyens pour mieux profiter des week-ends