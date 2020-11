Avec l'été vient le retour des activités extérieures prolongées et de la détente au soleil. Voici donc des trucs pour que tous les membres de la famille puissent en profiter en toute sécurité.

Ce contenu a été écrit par Mariem Melainine, de notre partenaire Maman pour la vie.

L’exposition au soleil

Il n’y a rien de plus relaxant que de passer une journée au grand air à profiter du beau temps. Mais c’est important de se protéger correctement contre les rayons nocifs du soleil afin d’éviter les coups de soleil et les effets négatifs à long terme sur la santé. Quelles sont ces conséquences négatives? Une exposition répétée aux rayons ultraviolets peut causer :

Le vieillissement prématuré de la peau;

Des cancers de la peau;

Des cataractes et d’autres maladies oculaires.

Bien planifier sa journée

C’est entre 11 h et 15 h que les rayons du soleil sont les plus forts et dommageables pour la santé. Quand vous planifiez une activité, essayez d’en tenir compte et de prévoir du temps à l’intérieur ou à l’ombre durant ces heures. N’oubliez pas que même s’il y a des nuages ou de la brume, les rayons nocifs du soleil sont toujours présents.

Les vêtements

Lorsque vous savez que vous passerez une grosse partie de la journée au soleil, optez pour des vêtements en tissu non transparent et de couleur. Évitez les vêtements blancs ou mouillés, qui attirent les rayons ultraviolets, ou ceux à mailles larges, qui les laissent aisément passer. C’est toujours une bonne idée de porter un chapeau à large rebord pour protéger aussi votre tête. Si vous avez la peau très sensible, choisissez des vêtements légers, mais longs, pour vous protéger adéquatement.

Les lunettes de soleil

Les adultes comme les enfants peuvent développer des problèmes aux yeux s’ils sont fréquemment exposés au soleil. Pour cette raison, il est conseillé de porter des verres solaires qui couvrent la totalité des yeux ainsi que les tempes. Assurez-vous que les verres que vous choisissez pour votre famille bloquent au moins 90 % des rayons UV et 95 % des rayons UVB. Les verres vendus dans les commerces de type Dollarama ne sont pas adéquats; privilégiez les lunettes de qualité.

Les écrans solaires

Appliquer un écran solaire est l’une des meilleures façons de vous protéger des rayons du soleil. On en retrouve sous forme de crèmes, de lotions, de mousses, de vaporisateurs et de bâtons. Lorsque vous choisissez un écran solaire, tenez compte de ces facteurs :

Le niveau de protection contre les rayons UVA et UVB (FPS);

Le type de votre peau;

Les produits chimiques (évitez les produits qui contiennent du parabène, de l’alcool et des parfums);

La durée d’efficacité du produit lorsqu’il est exposé à l’eau ou à la sueur.

L’Association canadienne de dermatologie recommande de ne pas exposer les bébés de moins de 1 an aux rayons du soleil et de plutôt les garder à l’ombre et de leur faire porter des vêtements longs et un chapeau pour les protéger du soleil.

Conseils pour l’application d’un écran solaire

Appliquez l’écran solaire au moins 30 minutes avant l’exposition au soleil.

Appliquez encore votre écran solaire après les périodes de baignade ou d’activités intenses qui génèrent de la sueur.

Si vous prévoyez passer plus de 2 heures au soleil, appliquez régulièrement de l’écran solaire pour vous assurer d’être bien protégé.

Tout le monde aime avoir un beau teint bronzé, mais plus on est exposé au soleil, plus on endommage sa peau à long terme. Pour avoir un beau teint hâlé en toute sécurité, il est recommandé d’utiliser un produit autobronzant qui oxyde la surface de la peau pour lui donner un beau teint sans l’endommager. N’oubliez pas d’appliquer tout de même un écran solaire, puisque les autobronzants ne vous protègent pas contre les rayons du soleil.

