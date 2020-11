Astéroïde B 612 est une adaptation de l'œuvre de Saint-Exupéry. Cette magnifique histoire que devraient connaître tous les enfants est ici à peine modifiée. Elle garde tout le charme et suscite autant d'émotions que l'originale.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Théâtre La Roulotte présente Astéroïde B 612

Où : Dans les parcs de Montréal

Quand : Du 26 juin au 17 août 2018 (10 h 30 et 19 h selon les jours et les parcs). Consultez l’horaire.

Pour qui : Les 6 à 12 ans et toute la famille

Explications : Depuis 66 ans, le Théâtre La Roulotte égaie les étés des familles québécoises. Il faut remercier Paul Buissonneau, comédien et metteur en scène, et Claude Robillard, directeur du Service des Parcs, qui sont à l’origine de cette aventure théâtrale. La roulotte transportant les décors et les costumes voyage d’un parc à l’autre. Arrivée à destination, elle se déploie et se transforme en une petite scène prête pour accueillir les comédiens qui jouent dans des adaptations de contes classiques.

À noter : L’adaptation du texte de Saint-Exupéry est d’Éric Noël, auteur primé et comédien, la mise en scène est de Jean-Simon Traversy, sorti du Conservatoire d’art dramatique en 2007, et les interprètes, qui, selon l’habitude, font partie de la relève, sont des diplômés en jeu et en interprétation. Ce spectacle, d’une courte durée de 45 minutes, captive les enfants, des tout-petits jusqu’aux jeunes ados.

+ : J’y étais hier soir. Le temps était magnifique et les familles étaient arrivées tôt pour pique-niquer. Pensez à apporter une couverture ou des chaises pour bien profiter de ce moment familial en plein parc.

Notez que l’annulation du spectacle peut se faire jusqu'à la dernière minute avant le début de la représentation, selon les conditions météo.

Après le spectacle, les enfants peuvent rencontrer les artistes ainsi que les marionnettes qui représentent les personnages secondaires (la rose, le serpent, le renard), derrière la roulotte.

Prix : Gratuit.