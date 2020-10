Deux jours, c'est tellement vite passé! Pour profiter au maximum des week-ends, suivez ces cinq suggestions.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Réduire le nombre d’activités… le plus possible!

Avoir un horaire surchargé est le meilleur moyen d’arriver au dimanche soir avec la vive impression de ne pas avoir eu le temps de profiter réellement de ces deux maigres jours de congé. On évite d’organiser tout le week-end minute par minute. On réduit ses activités pour mieux savourer ce qui se passe. Petits et grands ont besoin de plages horaires libres pour simplement relaxer chacun à sa façon.

2. Planifier, mais pas trop!

Ne rien planifier peut rendre plus anxieux. L’idée est de trouver un équilibre. Alors, on planifie un peu, mais pas trop. On essaie aussi de circonscrire dans le temps les tâches qu’on doit absolument faire. On fait du ménage entre 11 h et 13 h le samedi, mais ensuite, on ne pense plus à cette tâche. Si l'on ne délimite pas le temps alloué à certaines obligations, on a tendance à les repousser à plus tard. Elles restent toujours en tête, ce qui gâche le moment présent. Rien de pire que de se dire « il faudra que je lave les fenêtres de la porte-fenêtre » pendant qu’on fait du vélo avec les enfants : on n’en profite pas vraiment.

3. Commencer par un vendredi « ouverture »

Et si l’on commençait le week-end par une soirée confort, où l’on prend le temps de discuter en famille de la semaine qui vient de passer et de ce qu’on entrevoit – ou souhaite – pour le week-end? Les enfants ont aussi des envies et des besoins. On pourrait même opter pour un repas facile qu’on peut déguster dehors, au sous-sol, au salon ou en pyjama, simplement pour faire une coupure entre la semaine et la fin de semaine.

4. Multiplier les petits plaisirs

Les enfants ne recherchent pas à tout prix les sorties tape-à-l’œil et compliquées. Nul besoin de les amener au zoo ou au centre d’amusement pour qu’ils soient contents. Pour eux, l’important, c’est le temps qu’ils passent avec leurs parents! On arrête de viser le gros plaisir compliqué qui exige de partir toute la journée et qui gruge toute réserve d’énergie et de patience. On multiplie les petits plaisirs : une virée au parc, une promenade de 30 minutes en vélo, un film écouté à la maison, un bricolage, etc.

5. Terminer par un dimanche soir coconnage

Le dimanche soir, on reste à la maison et l'on déclare que c’est le moment coconnage pour faire le plein d’énergie. On instaure un rituel qui fait du bien et qui plaît à toute la famille. Une marche pour aller à la crèmerie, un jeu de société, une séance de massage en groupe, etc. L’important est de terminer en beauté et en douceur ces deux jours de congé. Chacun prend aussi l’habitude de noter un élément qu'il a aimé de son week-end. Ce réflexe accentue la gratitude ressentie et fait prendre conscience des belles choses qui sont arrivées.

